Que fim levou a proposta de barreira de vidro na Terceira Ponte?

Com o objetivo de evitar tentativas de suicídio, uma possível solução foi apontada para a Terceira Ponte: a instalação de uma barreira de vidro em toda a extensão da ponte. O guarda-corpo atual tem 1,20 metro, com a iniciativa a proteção passaria a ter 2,10 metro. Mas que fim levou o projeto apresentado pela Rodosol? Quando ele será executado? A proposta está em andamento e aguarda análise da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp).

Em setembro do ano passado, a Rodosol, concessionária que administra a Terceira Ponte, apresentou a proposta de implantar a estrutura de vidro à Arsp. Na ocasião, o diretor-geral da Arsp, Julio Castiglione, informou que o projeto foi aprovado. Dessa forma, a empresa ficou autorizada a realizar um projeto de engenharia que contemple detalhes da tecnologia que será empregada, os custos com a obra e o cronograma de implantação. Questionada sobre o andamento do projeto, a Rodosol informou que já o entregou para análise da Arsp e aguarda determinação da agência reguladora.

Já a Arsp informou que a proposta ainda está em fase de análise. Nesse momento, está sendo realizada uma pesquisa de mercado para aferir o custo da obra. Em seguida, a Arsp solicitará ao Ministério Público Estadual um posicionamento quanto à adequação do projeto e à forma de equalização dos respectivos custos.





A PROPOSTA

Além de preencher requisitos de segurança, a escolha por vidro levou em consideração a preservação da vista do Convento da Penha. O investimento foi estimado em R$ 16 milhões, mas esse valor ainda não foi definido. O diretor-geral da Arsp assegura que levando em conta a Lei de Concessões nacional, a obra, que não estava prevista no contrato original, pode ser paga de duas formas. Por meio de aumento na tarifa ou, eventualmente, o ampliação do prazo de concessão. Mas em hipótese alguma isso tem sido objeto de decisão da agência, ao menos por hora, ressaltou Castiglione, em setembro do ano passado.

Outra possibilidade é que, a partir do julgamento das ações sobre desequilíbrio financeiro e descumprimento de contrato que tramitam na Justiça desde 1997, haja o entendimento de que a Rodosol tem um débito com o Estado e, dessa forma, os custos da intervenção seriam abatidos desse valor.

PREVENÇÃO

O que puder ser feito para prevenir que tentativas de suicídio não aconteçam é válido, na opinião da psicóloga Natalia Fadini Assereuy. A pessoa procura uma forma de eliminar a dor. Se a Terceira Ponte é um local onde existe um número de suicídios, esse índice vai diminuir com a barreira de proteção. Tudo que pode ser feito em questão de prevenção tem que ser feito, comentou.

ACIONE O CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA (CVV)

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. Há grupos para apoiar e auxiliar pessoas com qualquer desconforto emocional. Procure ajuda profissional ou voluntária: disque 141

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