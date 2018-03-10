Quatro são presos com veículo roubado dos Correios na Serra

Veículo dos Correios recuperado na Serra Crédito: Divulgação | PM

Um veículo roubado dos Correios, carregado com malotes, foi recuperado pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (10), no bairro Magistrados, que fica na Grande Jacaraípe, na Serra. Quatro pessoas foram presas.

O veículo foi roubado no bairro Laranjeiras, também na Serra. Após receberem informações do Ciodes, policiais montaram um cerco e conseguiram abordar o automóvel, onde estavam os quatro criminosos.

Malotes que estavam dentro do veículo dos Correios roubado ( Crédito: Divulgação | PM