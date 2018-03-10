Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jacaraípe

Quatro são presos com veículo roubado dos Correios na Serra

No momento da abordagem, os homens se preparavam para passar os malotes dos Correios para outro veículo. Os suspeitos foram entregues à Polícia Federa

Publicado em 10 de Março de 2018 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2018 às 15:41
Veículo dos Correios recuperado na Serra Crédito: Divulgação | PM
Um veículo roubado dos Correios, carregado com malotes, foi recuperado pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (10), no bairro Magistrados, que fica na Grande Jacaraípe, na Serra. Quatro pessoas foram presas.
O veículo foi roubado no bairro Laranjeiras, também na Serra. Após receberem informações do Ciodes, policiais montaram um cerco e conseguiram abordar o automóvel, onde estavam os quatro criminosos.
Malotes que estavam dentro do veículo dos Correios roubado ( Crédito: Divulgação | PM
No momento da abordagem, os homens se preparavam para passar os malotes para outro veículo. Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a Polícia Federal, que é quem toma as providência em ocorrências envolvendo os Correios.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alimentação saudável ajuda no controle da pressão alta
Como prevenir a pressão alta: 7 hábitos essenciais contra a hipertensão
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados