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Vitória

Quatro pessoas ficam feridas em acidente na Ponte de Camburi

Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo, subiu em um canteiro e bateu no poste

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 03:38

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

28 ago 2019 às 03:38
Acidente deixa quatro feridos em Camburi Crédito: Reprodução TV Gazeta
Quatro pessoas ficaram feridas durante um acidente na Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (28).
De acordo com informações da TV Gazeta, o motorista seguia no sentido Jardim Camburi - Praia do Canto, quando perdeu o controle do veículo, subiu no canteiro da via e bateu em um poste ao passar pela ponte que liga a orla à Praia do Canto.
Testemunhas contaram que as vítimas, três adultos e uma criança de 10 anos, seguiam de uma partida de futebol em um campo na Serra com destino ao bairro Bonfim, em Vitória.
Todos tiveram ferimentos leves e passam bem. A Guarda de Trânsito sinalizou o local e interditou duas faixas sentido Jardim Camburi para que o carro seja retirado do local. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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