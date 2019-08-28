Quatro pessoas ficam feridas em acidente na Ponte de Camburi

Acidente deixa quatro feridos em Camburi Crédito: Reprodução TV Gazeta

acidente na Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (28). Quatro pessoas ficaram feridas durante umna Avenida Dante Michelini, na, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (28).

De acordo com informações da TV Gazeta, o motorista seguia no sentido Jardim Camburi - Praia do Canto, quando perdeu o controle do veículo, subiu no canteiro da via e bateu em um poste ao passar pela ponte que liga a orla à Praia do Canto.

Testemunhas contaram que as vítimas, três adultos e uma criança de 10 anos, seguiam de uma partida de futebol em um campo na Serra com destino ao bairro Bonfim, em Vitória.

Todos tiveram ferimentos leves e passam bem. A Guarda de Trânsito sinalizou o local e interditou duas faixas sentido Jardim Camburi para que o carro seja retirado do local.