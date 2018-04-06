Quatro pessoas ficam feridas em acidente com viatura da Sejus no ES

Quatro pessoas ficaram feridas após uma viatura da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) capotar após colidir com um veículo de passeio, no quilômetro 321 da BR 101, na região de Amarelos, em Guarapari, por volta de 10h15 da manhã desta sexta-feira (6).

Dois agentes da SEJUS e dois detentos sofreram ferimentos. Três vítimas ficaram em estado grave. Eles foram atendidos por uma equipe de socorro da Eco 101, concessionária responsável pela via, e encaminhados para o Hospital São Lucas, em Vitória. Nenhum passageiro do veículo de passeio ficou ferido.

O acidente ocorreu no sentido Vitória e o trânsito ficou lento no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a viatura da Sejus foi removida pela própria secretaria e o veículo de passeio pelo proprietário.

O veículo seguia do Centro de Detenção Provisória de Marataízes para o complexo do Xuri, em Vila Velha. A secretaria informou que a a corregedoria da Sejus vai apurar as circunstâncias do acidente.