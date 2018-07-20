Quase todas as praias de Vitória e Vila Velha estão próprias pra banho

Banhistas se refrescam na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Boa notícia para quem quer curtir o Sol neste fim de semana: quase todas as praias de Vitória e Vila Velha estão próprias para banho. Alguns pontos isolados não estão liberados.

Na Capital capixaba, dos 26 pontos analisados, três estão impróprias, são eles Praia de Camburi - na altura da esquina da Avenida Dante Michelini com a rua Silvino Grecco -, Ilha do Frade e Praia do Suá, ao lado da Capitania dos Portos. Outros quatro pontos estão interditados: no Canal de Camburi, no Canal da Passagem, Praia de Santo Antônio e Jesus de Nazareth. Todos os outros trechos de litoral, em Vitória, estão liberados para os banhistas.

Já em Vila Velha, Ponta da Fruta I, em frente à pracinha, a Praia da Barrinha, próximo à foz do Rio Jucu, a Praia do Ribeiro, na Praia da Costa e a Prainha, no Sítio Histórico estão impróprias para banho.

Nos municípios há placas indicativas para orientar o cidadão sobre a condição das águas. A verde significa Própria e a placa vermelha indica Imprópria para o banho. As trocas das placas são feitas a cada novo resultado.



