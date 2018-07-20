Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Quase todas as praias de Vitória e Vila Velha estão próprias pra banho
Fim de semana

Quase todas as praias de Vitória e Vila Velha estão próprias pra banho

Resultados dos testes de balneabilidade foram divulgados pelas prefeituras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 18:49

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 18:49

Banhistas se refrescam na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Boa notícia para quem quer curtir o Sol neste fim de semana: quase todas as praias de Vitória e Vila Velha estão próprias para banho. Alguns pontos isolados não estão liberados.
Na Capital capixaba, dos 26 pontos analisados, três estão impróprias, são eles Praia de Camburi - na altura da esquina da Avenida Dante Michelini com a rua Silvino Grecco -, Ilha do Frade e Praia do Suá, ao lado da Capitania dos Portos. Outros quatro pontos estão interditados: no Canal de Camburi, no Canal da Passagem, Praia de Santo Antônio e Jesus de Nazareth. Todos os outros trechos de litoral, em Vitória, estão liberados para os banhistas. 
Já em Vila Velha, Ponta da Fruta I, em frente à pracinha, a Praia da Barrinha, próximo à foz do Rio Jucu, a Praia do Ribeiro, na Praia da Costa e a Prainha, no Sítio Histórico estão impróprias para banho.
Nos municípios há placas indicativas para orientar o cidadão sobre a condição das águas. A verde significa Própria e a placa vermelha indica Imprópria para o banho. As trocas das placas são feitas a cada novo resultado.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados