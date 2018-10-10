Quase 7 meses depois, recuperação do asfalto de Vitória não sai do papel

Avenida Marechal Campos, em Vitória Crédito: Kaique Dias

Quem precisa passar todos os dias pelas ruas e avenidas de Vitória sabe do sofrimento diário, seja dirigindo, ou como passageiro, por causa das condições atuais do asfalto da Capital, longe de ser o ideal. Falta nivelamento, há bueiros mais baixos que as ruas, e buracos - que aparecem mais principalmente quando cai alguma chuva. Esses e vários outros problemas são apontados pelos motoristas.

Os problemas maiores estão nas vias mais importantes e movimentadas, como as Avenidas Fernando Ferrari, César Hilal, Vitória, Desembargador Santos Neves e Reta da Penha. Em todas elas há desníveis. Com uma câmera portátil na lateral do carro, sendo possível ver a roda do veículo, dá pra perceber como a suspensão do veículo é atingida, independente da velocidade. Assista ao vídeo abaixo:

Na primeira faixa da Reta da Penha, à direita, nos dois sentidos das vias é possível ver melhor como está a situação do asfalto. Isso porque nessas faixas onde os ônibus passam o peso dos coletivos acaba afetando mais as vias e várias ondulações se formam - causando também afundamento nesses pontos.

Além disso, com a operação tapa-buracos da prefeitura quando chove, há muitos remendos, que são vistos em toda a pista e também causam desníveis. É usado asfalto frio, então a chuva bate e tira esse material. A própria borracha vai arrancando o que colocam nos buracos. Tem que reformar tudo e recapear para não ter mais esse problema, opina o coordenador de contratos Antônio Barros Monteiro, de 49 anos.

PREJUÍZO

A representante comercial Ariane Machado Marques, de 32 anos, percorre Vitória todos os dias com o carro e acredita que pagaria bem menos em manutenção no veículo caso o asfalto não fosse tão ruim. Mais que tudo encontramos desníveis, porque tenho que ficar alinhando e balanceando o carro direto. E eu gasto mais combustível quando o carro não está alinhado também, declarou.

Reta da Penha, em Vitória Crédito: Kaique Dias

Na Avenida Vitória, os problemas aparecem principalmente no trecho entre o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e o cruzamento com a Avenida Marechal Campos. Outro problema que também aparece são rachaduras, que quando cai a chuva forte se transformam em buracos e crateras.

Eu acho que precisa ser feito um levantamento de todos os pontos e a correção disso o mais rápido para que o motorista pare de sofrer com essa situação, acredita o jornalista André Barros, de 44 anos.

Nas vias menos movimentadas, como as de dentro do Centro de Vitória, também tem muitos problemas. Em ruas como a Gama Rosa e a Rua 7, por exemplo, os mesmos remendos, buracos e desníveis também aparecem.

Ariane é representante comercial e paga caro com a manutenção do carro por causa do asfalto ruim Crédito: Kaique Dias

LICITAÇÃO DEVE COMEÇAR EM UM MÊS

Por meio de nota, a Prefeitura de Vitória informou que a empresa contratada para fazer a recuperação do asfalto ainda está finalizando os projetos e estudos de recuperação do asfalto em mais de 50 quilômetros de vias em toda a cidade.

O processo de licitação para contratar a empresa que vai executar as obras deve ser iniciado em um mês, e o recurso já liberado para a primeira etapa da recuperação da malha viária será de R$ 5,9 milhões, explicou a administração.

De acordo com a prefeitura, o recurso é proveniente do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), liberado após contrato assinado pela administração com a Caixa. No final serão R$ 78 milhões, mas a administração não deu um prazo de finalização das obras. A prefeitura também garantiu, ainda em nota, que são realizadas manutenções diárias em todas as vias da cidade.