Quanto mais for capixaba, melhor: movimento enaltece o ES

A Rede Gazeta iniciou neste domingo (01) as comemorações pelos seus 90 anos. Naquele 11 de setembro de 1928, quando circulou a primeira edição de A GAZETA, a empresa deu início a uma história que, desde então, se confunde com a própria trajetória do Espírito Santo e de gerações de capixabas.
Dessa proximidade com as pessoas, vislumbrando um futuro ainda mais promissor, nasce o movimento Somos Capixabas, um convite à celebração de tudo que nos caracteriza e nos torna um pedaço de Brasil que trabalha, confia e que produz muito seja no friozinho das montanhas, seja no sol escaldante do nosso litoral.
A proposta é levar para todos os que vivem no Estado a expressão da sua identidade, o reconhecimento das riquezas capixabas, a diversidade de influências e culturas e, assim, ressaltar a autoestima de cada um. A hashtag oficial deste movimento é #somoscapixabas
Ao comemorar seus 90 anos, o que a Rede Gazeta propõe é uma celebração das pessoas como protagonistas de suas próprias história. Isso não se trata de uma peça publicitária, mas de um movimento pró-capixaba através do olhar de pessoas, conhecidas e anônimas, que realizam grandes feitos no seu dia a dia.
Nossos valores são definidos em cinco pilares: clientes, jornalismo, resultados, colaboradores e comunidade. Todos estão permeados na campanha Somos Capixabas, mas a essência é nos posicionarmos como cidadãos, valorizando nossos vínculos e compromissos com a comunidade a que servimos, ressalta o diretor-geral da Rede, Café Lindenberg.
Para o diretor de Negócios Marcello Moraes, a Rede Gazeta está passando por um momento muito especial, consolidando um projeto de transformação, que tem como objetivo a sustentabilidade de seus negócios e a manutenção firme de seu propósito. Além disso, pontua Moraes, a empresa reforça seu compromisso com o desenvolvimento do Estado e dos cidadãos.
A campanha, além de destacar nosso posicionamento, vai nos ajudar na realização de ações visando estreitar ainda mais esse vínculo afetivo da Rede Gazeta com os capixabas, acrescenta o diretor.
Nessa trajetória de nove décadas, a Rede Gazeta tem como um de seus princípios contribuir para o fortalecimento da sociedade. Para tanto, oferece produção jornalística de qualidade, estimulando a visão crítica, buscando sempre a inovação, sem perder de vista a ética e o compromisso com a verdade.
Mas, na avaliação do diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital André Furlanetto, mais importante do que falar da empresa é se voltar para o que é a razão de existir da Rede: o capixaba.
Além de enfatizar nosso compromisso com o desenvolvimento da sociedade, há a oportunidade de celebrar as particularidades, a riqueza social, econômica, geográfica do Estado e despertar o sentimento de orgulho de pertencer a esse lugar, conclui o diretor.
NA TV, RÁDIO OU NA INTERNET, VALORIZAÇÃO É A PALAVRA DA VEZ
Não é todo dia que uma empresa comemora 90 anos. E são mais escassas ainda aquelas que, nove décadas depois, se transformaram em um grupo capaz de levar informação de qualidade, checada, confiável, a milhões de pessoas por dia seja pelo jornal impresso, pela TV, pela internet ou rádios.
A partir de hoje, dentro do movimento Somos Capixabas, todos os veículos da Rede Gazeta passam a colocar o foco total nas pessoas e nas características do nosso Estado.
Este projeto poderia ser apresentado por qualquer marca, mas a Rede Gazeta toma frente e abraça essa ideia, pois acreditamos há 90 anos que melhorar a vida dos capixabas é uma luta que vale a pena lutar, destaca o diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital, André Furlanetto.
DOCUMENTÁRIO
A partir do último sábado deste mês, a TV Gazeta exibirá, em três capítulos, o documentário Somos Capixabas, produzido e roteirizado pelos jornalistas Antônio César e Cesinha Fernandes. Esse material destacará personagens que fazem parte da história do Espírito Santo e cujas histórias pessoais se entrelaçam à do lugar onde vivem.
Entre outros nomes, o público conhecerá um pouco mais sobre o guarda florestal José Bellon, o guarda Belo do Parque Pedra Azul, do sambista Edson Papo Furado e da ex-presidente da Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Accaci), Elisa Franchiani.
Além desta iniciativa, o capixaba se verá em reportagens do portal Gazeta Online sobre curiosidades do Espírito Santo, momentos históricos e uma série de reportagens especiais sobre o futuro que queremos. Afinal, a Rede Gazeta está se tornando uma noventona mas está com fôlego para ir muito além.