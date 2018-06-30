Quanto mais for capixaba, melhor: movimento enaltece o ES

O guarda florestal José Bellon é uma figura tipicamente capixaba e estará em documentário Crédito: Rafael Zambe/TV Gazeta

A Rede Gazeta iniciou neste domingo (01) as comemorações pelos seus 90 anos. Naquele 11 de setembro de 1928, quando circulou a primeira edição de A GAZETA, a empresa deu início a uma história que, desde então, se confunde com a própria trajetória do Espírito Santo e de gerações de capixabas.

Dessa proximidade com as pessoas, vislumbrando um futuro ainda mais promissor, nasce o movimento Somos Capixabas, um convite à celebração de tudo que nos caracteriza e nos torna um pedaço de Brasil que trabalha, confia e que produz muito  seja no friozinho das montanhas, seja no sol escaldante do nosso litoral.

A proposta é levar para todos os que vivem no Estado a expressão da sua identidade, o reconhecimento das riquezas capixabas, a diversidade de influências e culturas e, assim, ressaltar a autoestima de cada um. A hashtag oficial deste movimento é #somoscapixabas

Ao comemorar seus 90 anos, o que a Rede Gazeta propõe é uma celebração das pessoas como protagonistas de suas próprias história. Isso não se trata de uma peça publicitária, mas de um movimento pró-capixaba através do olhar de pessoas, conhecidas e anônimas, que realizam grandes feitos no seu dia a dia.

Nossos valores são definidos em cinco pilares: clientes, jornalismo, resultados, colaboradores e comunidade. Todos estão permeados na campanha Somos Capixabas, mas a essência é nos posicionarmos como cidadãos, valorizando nossos vínculos e compromissos com a comunidade a que servimos, ressalta o diretor-geral da Rede, Café Lindenberg.

Para o diretor de Negócios Marcello Moraes, a Rede Gazeta está passando por um momento muito especial, consolidando um projeto de transformação, que tem como objetivo a sustentabilidade de seus negócios e a manutenção firme de seu propósito. Além disso, pontua Moraes, a empresa reforça seu compromisso com o desenvolvimento do Estado e dos cidadãos.

A campanha, além de destacar nosso posicionamento, vai nos ajudar na realização de ações visando estreitar ainda mais esse vínculo afetivo da Rede Gazeta com os capixabas, acrescenta o diretor.

Nessa trajetória de nove décadas, a Rede Gazeta tem como um de seus princípios contribuir para o fortalecimento da sociedade. Para tanto, oferece produção jornalística de qualidade, estimulando a visão crítica, buscando sempre a inovação, sem perder de vista a ética e o compromisso com a verdade.

Mas, na avaliação do diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital André Furlanetto, mais importante do que falar da empresa é se voltar para o que é a razão de existir da Rede: o capixaba.

Além de enfatizar nosso compromisso com o desenvolvimento da sociedade, há a oportunidade de celebrar as particularidades, a riqueza social, econômica, geográfica do Estado e despertar o sentimento de orgulho de pertencer a esse lugar, conclui o diretor.

NA TV, RÁDIO OU NA INTERNET, VALORIZAÇÃO É A PALAVRA DA VEZ

Não é todo dia que uma empresa comemora 90 anos. E são mais escassas ainda aquelas que, nove décadas depois, se transformaram em um grupo capaz de levar informação de qualidade, checada, confiável, a milhões de pessoas por dia  seja pelo jornal impresso, pela TV, pela internet ou rádios.

A partir de hoje, dentro do movimento Somos Capixabas, todos os veículos da Rede Gazeta passam a colocar o foco total nas pessoas e nas características do nosso Estado.

Este projeto poderia ser apresentado por qualquer marca, mas a Rede Gazeta toma frente e abraça essa ideia, pois acreditamos há 90 anos que melhorar a vida dos capixabas é uma luta que vale a pena lutar, destaca o diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital, André Furlanetto.

DOCUMENTÁRIO

A partir do último sábado deste mês, a TV Gazeta exibirá, em três capítulos, o documentário Somos Capixabas, produzido e roteirizado pelos jornalistas Antônio César e Cesinha Fernandes. Esse material destacará personagens que fazem parte da história do Espírito Santo e cujas histórias pessoais se entrelaçam à do lugar onde vivem.

Entre outros nomes, o público conhecerá um pouco mais sobre o guarda florestal José Bellon, o guarda Belo do Parque Pedra Azul, do sambista Edson Papo Furado e da ex-presidente da Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Accaci), Elisa Franchiani.