Quadrilha que adulterava carretas no ES já está em liberdade

Os 13realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual () e Polícia Rodoviária Federal (), já não estão mais presos. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (), eles foram liberados por decisão judicial. Os suspeitos são apontados como integrantes de uma organização criminosa que fraudava caminhões e carretas para que os veículos circulassem com limite de peso além do permitido.