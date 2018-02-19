Protesto interdita os dois sentidos de rodovia em Vitória





Uma manifestação organizada por um grupo de moradores interditou os dois sentidos da Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Universitário, em Vitória, no início da manhã desta segunda-feira (19).

Os manifestantes fecharam a rodovia com pneus e atearam fogo. O local ficou tomado por fumaça. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o protesto é contra o valor da taxa de esgoto na conta da Cesan. A Polícia Militar foi ao local e negociou a liberação da via. Por causa do bloqueio da pista, o trânsito ficou engarrafado na região.

O OUTRO LADO

Por meio de nota, a Cesan informou que no início de fevereiro esteve reunida com as lideranças da Grande Santo Antônio.

"A Companhia esclarece que as tarifas públicas de água e de esgoto são estabelecidas, desde 2010, pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp). Para famílias inscritas no Bolsa Família Federal e Capixaba, Programa do Benefício de prestação continuada da Assistência Social (BPC), Minha Casa, Minha Vida  Faixa I e Entidades  Recursos FDS, é concedida a Tarifa Social com desconto de até 60% no valor dos serviços. Nesta manhã de segunda-feira (19), um representante da Cesan entrou em contato com a liderança local para tratar questões específicas, caso existam."