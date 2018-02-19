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Contra taxa de esgoto

Protesto interdita os dois sentidos de rodovia em Vitória

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o protesto é contra o valor da taxa de esgoto na conta da Cesan
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 10:53

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 10:53

 
Uma manifestação organizada por um grupo de moradores interditou os dois sentidos da Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Universitário, em Vitória, no início da manhã desta segunda-feira (19).
Os manifestantes fecharam a rodovia com pneus e atearam fogo. O local ficou tomado por fumaça. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o protesto é contra o valor da taxa de esgoto na conta da Cesan. A Polícia Militar foi ao local e negociou a liberação da via. Por causa do bloqueio da pista, o trânsito ficou engarrafado na região.
O OUTRO LADO
Por meio de nota, a Cesan informou que no início de fevereiro esteve reunida com as lideranças da Grande Santo Antônio.
"A Companhia esclarece que as tarifas públicas de água e de esgoto são estabelecidas, desde 2010, pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp). Para famílias inscritas no Bolsa Família Federal e Capixaba, Programa do Benefício de prestação continuada da Assistência Social (BPC), Minha Casa, Minha Vida  Faixa I e Entidades  Recursos FDS, é concedida a Tarifa Social com desconto de até 60% no valor dos serviços. Nesta manhã de segunda-feira (19), um representante da Cesan entrou em contato com a liderança local para tratar questões específicas, caso existam."
 

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