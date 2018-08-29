Protesto interdita avenida em Vila Velha

Um grupo de aproximadamente 35 moradores interditaram uma pista - no sentido Glória - da Avenida Gonçalves Ledo, na Ilha dos Ayres, em Vila Velha, no início da noite desta terça-feira (28). Manifestantes atearam fogo em pneus para impedir a passagem de motoristas. De acordo com a Guarda Municipal, eles protestavam contra o atropelamento de uma mulher ocorrido na tarde desta segunda-feira (27).
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.
Por volta das 19h30, segundo a guarda, a via foi liberada.
