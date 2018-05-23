Protesto dos caminhoneiros segue pelo terceiro dia no Espírito Santo

A manifestação dos caminhoneiros no Espírito Santo continua pelo terceiro dia consecutivo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o movimento segue em quinze pontos na manhã desta quarta-feira (23). O protesto é contra o aumento no preço do combustível. Os motoristas impedem a passagem de alguns caminhoneiros.

Na BR 101, o bloqueio acontece no quilômetro 304, perto do trevo de Viana, além dos quilômetros 376, em Iconha, quilômetro 414, no trevo de Safra, em Itapemirim, quilômetro 204, em João Neiva, quilômetro 159, em Linhares, quilômetro 214, no trevo de Ibiraçu, quilômetro 247, na Serra e no quilômetro 285, em Cariacica.

Há um ponto de manifestação também na BR 262, nos quilômetro 156, em Ibatiba, e 95, em Fazenda do Estado, em Pedra Azul. Tem manifestação acontecendo também em três pontos da BR 259, em Colatina: quilômetros 46 e 51, e Baixo Guandu, quilômetro 100.

Na Rodovia do Sol, o quilômetro 40, no trevo de Setiba, está interditado. De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, o bloqueio é somente para a passagem de caminhões no sentido sul.

Já na BR 447, o protesto acontece no quilômetro 13,7, no trevo que dá acesso ao porto de Capuaba, em Vila Velha.

VEJA OS PONTOS DE MANIFESTAÇÃO NESTA QUARTA

Atualizado às 22h44

BR 101

- Km 159, em Linhares

- Km 204, em João Neiva

- Km 214, em Ibiraçu

- Km 274, na Serra

- Km 285, em Cariacica

- Km 304, em Viana

- Km 376, em Iconha

- Km 414, no trevo de Safra em Itapemirim

- Km 125, em Sooretama

BR 262

- Km 95 (Fazenda do Estado, Pedra Azul, Domingos Martins)

- Km 156, em Ibatiba

BR 259

- Km 46, em Colatina

- Km 51, em Colatina

- Km 100, em Baixo Guandu

BR 447

- Km 13,7, no trevo de acesso ao Porto de Capuaba, em Vila Velha

TRANSPORTE DE CARGAS

Os caminhoneiros começaram a bloquear a passagem de cargas de alimentos perecíveis nesta quarta-feira (23). Apenas caminhões com remédio, oxigênio e cargas vivas estão passando.

O presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, disse que se a situação não mudar, existe o risco de desabastecimento de supermercados, por exemplo. Já que os alimentos não estão chegando.

PROTESTO NESTA TERÇA-FEIRA

O protesto dos caminhoneiros realizado na BR 259, em Colatina, região Noroeste do Estado, que começou na tarde desta terça-feira (22), terminou em confusão e duas pessoas detidas. A Polícia Militar (PM) foi informada de que um integrante do movimento grevista estava sendo agredido por um motorista que havia sido impedido de seguir viagem.

Ao chegarem ao local, no bairro Santa Helena, a vítima disse aos militares que o agressor o chamou para conversar. Porém, quando ele se aproximou, o homem, que estava com um facão na mão, começou a desferir alguns golpes na vítima, que conseguiu correr.

Outros integrantes da manifestação conseguiram desarmar o acusado e o seguraram até a chegada da polícia.

O filho do acusado disse à PM que estava trafegando pela BR 259 com o pai, quando foi impedido de passar pelo trecho com sua caminhonete. Ele tentou furar o bloqueio feito pelos manifestantes, mas teve o para-brisas e a lanterna traseira do veículo danificados por um dos grevistas.

No momento em que os policiais estavam conversando com um dos grevistas que foi agredido, o filho do acusado deu um soco no rosto do integrante, que causou um corte no lábio superior da vítima.

A PM deteve o pai e o filho agressores e recolheu no local o facão usado na agressão, além de um machado, duas facas e outro facão.

Os agressores, a vítima e uma testemunha foram encaminhados para a 15ª Delegacia Regional de Colatina.

Na manhã desta terça-feira (22), caminhoneiros deram continuidade aos protestos e interditaram algumas vias no Espírito Santo. Somente ônibus e carros pequenos estão autorizados a passar.

No Estado, houve manifestações na BR 101 em Linhares, Viana, no Trevo da Safra e Iconha; na BR 262, em Viana, Ibatiba e Pedra Azul; e na BR 259, em Colatina. Os manifestantes prometem continuar com os protestos nesta quarta-feira.

De acordo com o presidente do Sindicato do Transporte de Cargas e Logística do Espírito Santo (Transcares), Liemar José Pretti, as manifestações dos caminhoneiros continuam nesta quarta-feira.