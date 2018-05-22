Protesto dos caminhoneiros continua nesta terça no Espírito Santo

O protesto dos caminhoneiros contra a alta do combustível continuou nesta terça-feira (22) no Espírito Santo. Mais cedo, houve registro de interdição no sentido Norte da BR 101 no quilômetro 159, no trevo de Bebedouro, em Linhares, mas as pistas foram liberadas por volta das 17 horas. O sentido Sul estava liberado e os veículos leves seguiam por desvio pelo retorno do trevo. Por volta das 8h20, os manifestantes colocaram fogo em pneus e pararam veículos pesados. Demais veículos seguiam por desvio pelos acostamentos, em ambos sentidos. Às 17h45, a Eco101 informou que o tráfego estava liberado nos dois sentidos da via.

Outras manifestações acontecem no quilômetro 305, em Viana e no km 414, em Itapemirim, mas nesses locais não há interdição de pista. O tráfego está liberado para veículos de passeio, ônibus e emergência. Os caminhões e carretas estão estacionados nos acostamentos.

Em Viana, na altura do posto Flecha, são pelo menos 200 caminhões parados nos arredores do trevo de Viana. Por lá, os motoristas não deixam outros caminhoneiros continuarem viagem para a BR 101 nem para a BR 262.

Equipes da Eco101, que administra a BR 101, acompanham as manifestações. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também dá apoio no local.

Por volta das 16h50, a Rodovia Pedro Cola, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante, estava bloqueada.

Já na BR 262, a manifestação é no quilômetro 156, em Ibatiba. Veja os pontos de manifestação abaixo:

BLOQUEIO EM DESVIO DE TERRA

Alguns motoristas também fizeram um bloqueio em um desvio de terra às margens da BR 101, na região de Areinha, em Viana. O caminhoneiro Pedro Fernandes explica que apenas carros de passeio podem passar pelo local.

Alguns motoristas usam o desvio para ir para Cachoeiro de Itapemirim. Lá também tem bloqueio na BR 101, que os caminhoneiros fizeram. Estamos orientando os caminhoneiros a não passar pelo desvio, explica.

MOTORISTA MOSTRA FILA DE CAMINHÕES

CAMINHONEIRO PRESO

Na noite desta segunda-feira (22), também em Viana, um caminhoneiro foi preso por dar um tapa em um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso aconteceu por volta das 22 horas. O homem, que não teve a idade informada, foi levado para a sede da Polícia Federal. Nesta terça, ele pagou oito salários mínimos de fiança e foi liberado.

PROTESTO NA SEGUNDA-FEIRA

Um grupo de caminhoneiros interditou o KM 375 da BR 101 Sul em Iconha, no Sul do Estado, no início da noite desta segunda-feira (21). Eles protestaram contra os aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis.

Manifestantes fecham BR 101 em Iconha Crédito: Pedro Lourencine

Mais cedo foram registrados seis pontos de manifestação ao longo da BR 101: em João Neiva, Iconha, Ibatiba, Itapemirim, Linhares e Viana.

Segundo a PRF, as pistas foram liberadas por volta das 21 horas desta segunda-feira (21).

Em Itapemirim, aproximadamente 20 motoristas se concentraram no km 414 da Br 101, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, na Safra. O tráfego de veículos segue normal na via e não existe a previsão de interdição no local.