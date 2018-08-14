Protesto de rodoviários deixa trânsito lento em Vitória

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários). De acordo com a assessoria do Sindirodoviários, a eleição teve a apuração suspensa por indícios de fraudes. Uma manifestação de rodoviários deixou o trânsito lento nas principais avenidas de Vitória, na manhã desta terça-feira (14). A motivação seria um problema judicial nas eleições do. De acordo com a assessoria do Sindirodoviários, a eleição teve a apuração suspensa por indícios de fraudes.

Os manifestantes seguiram em direção à sede do sindicato, que fica na Avenida Vitória. Durante o percurso, duas faixas, a do meio e da direita, no sentido Centro, ficaram bloqueadas. O fluxo estava liberado somente na faixa da esquerda.

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O estudante João Vitor Santa Clara, de 18 anos, caminhou por mais de quarenta minutos do início da Reta da Penha até o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), onde estuda, após sair de dentro do ônibus. "Começou a manifestação e nem sabemos quando, porque a gente já estava preso no trânsito. Não teve como escapar. A gente ia chegar mais cedo para estudar, mas vamos chegar na hora da aula praticamente. O cidadão fica refém dessa situação", disse.

Por volta de 9 horas da manhã o trânsito foi liberado na Avenida Vitória, mas os manifestantes continuaram em frente ao sindicato. Dentro havia seguranças patrimoniais e do lado de fora a Polícia Militar acompanhava o ato.

IMPASSE NA JUSTIÇA

A eleição aconteceu em julho, mas, por conta do impasse, o caso foi parar na Justiça e não teve resultado definido. O mandato da antiga gestão terminou nesta segunda-feira (7), mas ainda não há decisão de quem irá assumir.

Por isso, a chapa 3, que concorreu na última eleição, está pedindo para a Justiça resolver a situação. Tem 30 dias que o processo está na Justiça. Já faz 30 dias que estamos aguardando. O mandato se encerrou ontem (segunda) e nós estamos sem representante da nossa categoria, declarou Valdir Bolt, representante da Chapa 3 na manifestação.

Manifestantes continuaram em frente ao Sindirodoviários Crédito: Kaique Dias

De acordo com Valdir, enquanto o impasse não é resolvido, o grupo pretende criar uma junta para assumir o sindicato. Estamos aguardando para fazer uma junta que tome o sindicato, por meio de assembleia, por tempo indeterminado, até uma decisão por parte da Justiça. Estamos aguardando o posicionamento para resolver esse impasse, declarou.

SINDICATO DIZ QUE ATUAL DIRETORIA CONTINUA

De acordo o Sindirodoviários, o presidente da Chapa 3 teve a liminar cassada pela justiça, que reconheceu que ele não fazia parte do quadro de associados e, assim, não preenche os requisitos de elegibilidade previstos no estatuto do sindicato.

A advogada do Sindirodoviários, Maria Cláudia Barros Pereira, declarou que enquanto não há decisão por parte da Justiça, a atual diretoria continua no mandato, como previsto no estatuto da entidade.

O estatuto do sindicato prevê que em caso de nulidade do processo eleitoral, o sindicato tem 90 dias para realizar um novo pleito. A atual diretoria tem mandato prorrogado por 90 dias, como previsto, explicou.

A eleição ainda não foi anulada, mas, de acordo com a advogada, a juíza responsável pela 5ª Vara do Trabalho de Vitória pediu que as chapas dialoguem e analisem a possibilidade de um novo pleito. A tomada da diretoria por parte da Chapa 3, no entanto, não poderá acontecer porque, de acordo com ela, houve uma notificação judicial.

A juíza entendeu que as chapas devem se reunir para uma nova eleição. Se depender do sindicato, vamos conduzir da maneira mais cristalina possível. Vai depender das demais chapas, declarou.

Seguranças patrimoniais dentro do Sindicato dos Rodoviários Crédito: Kaique Dias

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) foi procurado pela reportagem do Gazeta Online para comentar o que será feito a partir de agora. O tribunal declarou que os processos estavam na 14ª Vara Trabalhista e foram transferidos para a 5ª Vara de Vitória, pois tem relação com outros processos já existentes. A juíza responsável ainda vai analisar os processos, de acordo com o TRT-ES.

Com informações de Eduardo Dias

NOTA DIVULGADA PELO SINDIRODOVIÁRIOS