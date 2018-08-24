Protesto de rodoviários afeta passageiros em terminais do Transcol

Terminal São Torquato, em Vila Velha, nesta sexta-feira (24) Crédito: Caíque Verli

Um protesto de rodoviários da empresa Metropolitana, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha , afetou passageiros que dependem no Sistema Transcol na manhã desta sexta-feira (24).

Com a paralisação, que começou às 5h, apenas 4 dos 89 coletivos que deveriam sair da viação foram para as ruas. Os reflexos foram vistos, principalmente, no Terminal de São Torquato, em Vila Velha. o protesto foi encerrado por volta das 9h após um acordo entre trabalhadores e a empresa.

DIFICULDADE

Há relatos de passageiros que encontraram dificuldade para chegar aos terminais e, os que chegavam, se depararam com filas e ônibus cheios.

Os rodoviários que trabalham na empresa afirmam que os salários, há três anos, são pagos com constantes atrasos. O plano de saúde, segundo eles, também tem atrasos.

O OUTRO LADO

Um representante da empresa conversou com a equipe da TV Gazeta em frente à garagem da viação. Ele disse que fez uma proposta para os funcionários de que o salário irá sair até a meia-noite desta sexta. Mas os funcionários não aceitaram a proposta. Depois houve uma nova negociação e, aí sim, os trabalhadores resolveram sair com os coletivos das garagens.

DEPOIMENTO

Um cobrador, que não quer ser identificado, contou que trabalha há seis anos na empresa e, há três anos, a Metropolitana mudou de dono e começaram os atrasos.

O Sistema Transcol hoje é composto por 11 empresas, 10 pagaram e nós não recebemos. Eles falam que o governo não repassou a verba. Só que não tem explicação. Se as outras estão recendo e nós não, por qual motivo? Todo mês é a mesma coisa. É ticket, plano de saúde. Sua filha passa mal, você leva ela para o médico e está bloqueado. As contas atrasando, juros em cima de juros. Ninguém fala nada, a gente fica aí trabalhando, sendo motivo de chacota dos colegas na rua. Mês a mês falam que vai melhorar e não melhora. Funcionário

POLÍCIA MILITAR

Polícia conversa com manifestantes Crédito: Caíque Verli

Policiais militares chegaram à empresa e tentam negociar com os manifestantes para que eles voltem ao trabalho.

MOVIMENTAÇÃO NO TERMINAL DE SÃO TORQUATO

LINHAS EXCLUSIVAS OPERADAS PELA EMPRESA

- 575 - Terminal de São Torquato / Praça de Eucalipto

- 574 - Terminal de São Torquato / Shopping Vitória

- 761 - Presidente Médici / Terminal São Torquato

- 773 - Morro do Sesi / Terminal São Torquato

- 627 - Terminal de São Torquato / Sagrada Família

- 663 - Terminal de São Torquato/ Pedra dos Búzios

O QUE DIZ A CETURB

A Ceturb-ES informa que desde as 5h está remanejando veículos de reserva de outros terminais para atender às linhas mais demandadas, afetadas pela paralisação de funcionários de empresa Metropolitana. Ainda nesta manhã, a Companhia vai notificar o consórcio operador do qual a empresa faz parte