Protesto da CUT interdita trânsito no Centro de Vitória

Um protesto realizado por rodoviários ligados à Central Única dos Trabalhadores (CUT), em frente ao Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, interditou o trânsito nas avenidas Jerônimo Monteiro e Getúlio Vargas na manhã desta quinta-feira (12). O bloqueio, que começou por volta das 7h, foi encerrado às 8h30 após intervenção de policiais da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp).

Durante o protesto, apenas uma faixa de cada avenida fluiu em cada sentido. Após a ação do Cimesp, os manifestantes seguiram em caminhada pela Avenida General Osório.

Os manifestantes reivindicam que as urnas da votação para eleição do Sindirodoviários, prevista para esta sexta-feira, sejam colocadas nos terminais de ônibus.

No entanto, o presidente da comissão eleitoral do Sindirodoviários, Roberto Argolo, explicou que não é possível levar essas urnas para os terminais. "Nós já demos ciência ao Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Polícia Federal, Polícia Civil e Ceturb", revelou Argolo sobre a ação dos integrantes da CUT.

SINDIRODOVIÁRIOS DIVULGA NOTA

O Sindirodoviários vem a público informar a população em geral, e em especial aos usuários do Sistema de Transportes de Passageiros, que a paralisação do sistema patrocinado pela CUT na manha do dia 12/07/2018, constitui ato CRIMINOSO E IRRESPONSÁVEL, praticado por membros da CUT, no intuito de causar baderna e tumultuar o processo eleitoral em curso no sindicato para eleição da nova diretoria.

Esclarece ainda que as eleições neste sindicato está se processando com estrita observância ao Estatuto Social, cumprindo fielmente os preceitos estabelecidos pela Consolidação das Leis Trabalhista (CLT) e a Constituição Federal.

Lamenta dizer que as autoridades constituídas tem sido complacentes com tais paralisações perpetradas de forma criminosa e ilegal pela CUT, o que não ocorre nas oportunidades em que o SINDIRODIVIÁRIOS vai as ruas na defesa dos legítimos interesses da categoria, não sendo incomum, nestas oportunidades a pronta, e as vezes, indevida interferência destes poderes impedindo a defesa dos legítimos interesses da categoria, sempre defendidos por este sindicato.

Finalmente, impõe lamentar que os atos irresponsáveis praticados pela CUT visam apenas atender interesses pessoais de seus dirigentes, que querem a custa da força e da truculência chegar ao poder no SINDIRODOVIÁRIOS, e para isto estão se valendo do processo eleitoral que será realizado, nesta sexta-feira, dia 13/07/2018