Uma manifestação de rodoviários interditou o trânsito em duas faixas na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, na manhã desta quinta-feira (21). A motivação foi a impugnação de quatro membros de uma chapa de oposição, ligada à Central Única dos Trabalhadores (CUT), que disputa a presidência do Sindicato dos Rodoviários do Estado (Sindirodoviários-ES). As eleições acontecem no próximo mês.

Segundo integrantes do movimento, 57 pessoas participaram do ato. Eles são integrantes e apoiadores da chapa. A Guarda Municipal e a Polícia Militar não fizeram nenhuma estimativa. Coletivos do sistema Transcol, Seletivo e ônibus municipais de Vitória foram parados por integrantes do movimento. Os coletivos formaram uma fila ao longo da avenida, ocupando duas faixas da via.

O trânsito fluiu por apenas uma faixa, causando congestionamento para quem seguia em direção ao Centro de Vitória. Por volta de 9h a manifestação foi encerrada e o tráfego voltou a fluir. Reveja a transmissão ao vivo do Gazeta Online:

A recepcionista Ana Maria Miranda, de 59 anos, esperava no ponto de ônibus da Praça Oito para ir para o trabalho, em Santo Antônio, também na Capital. Ela não concorda com a motivação da manifestação. Já tem quase uma hora que estou aqui. Acho que isso poderia ser resolvido entre eles e não atrapalhar a gente de ir para o trabalho, falou.

Your browser does not support the audio element. Protesto da CUT bloqueia passagem de ônibus no Centro de Vitória

REFLEXOS NO TRÂNSITO

O tráfego ficou lento na Avenida Vitória até a entrada para a Avenida Marechal Campos, e na Beira Mar até a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV). Em alguns momentos o trânsito ficava totalmente parado, principalmente nos acessos para o Centro da Capital.

Zuleica disse que gastou quarenta minutos de Jucutuquara até o Centro, mesmo depois que a manifestação já havia acabado Crédito: Kaique Dias

A costureira Zuleica Machado, de 47 anos, não sabia a motivação da manifestação e ficou agarrada no trânsito. Vim de Jucutuquara até aqui. Gastei uns 40 minutos e não estou sabendo até agora o que está acontecendo. Infelizmente a gente sofre porque não entende o motivo. Mas infelizmente é cada um lutando pelos seus direitos, salientou.

IMPUGNAÇÃO DE MEMBROS DE CHAPA

Um dos organizadores do movimento, o rodoviário Miguel Leite, explica que a comissão eleitoral do Sindirodoviários barrou membros da Chapa 3, que concorre para a presidência do sindicato. São 19 membros, no total, sendo que quatro - incluindo Miguel - não podem concorrer pela decisão.

A Chapa 1 e a Chapa 2 são as mesmas do sindicato (da atual diretoria). Impugnaram a mim, o presidente da chapa e outros três membros. Deixaram só 15 membros e queremos concorrer com todos os membros para que deixem que o trabalhador escolher quem conduz o sindicato por mais cinco anos, explicou.

Um dos advogados que defende a Chapa 3, Rafael Burini, relata que a decisão de impugnação é por vários motivos, entre eles a não comprovação de contribuição durante seis meses para o sindicato - requisito para participar do processo eleitoral. Mas ele garante que houve decisão da Justiça para participação dos integrantes da chapa.

Temos candidatos que foram reintegrados ao sindicato por processos judiciais e foi garantida a participação ampla. A comissão excluiu esses candidatos sem motivação justa ou real e só impugnaram os que fazem oposição à atual diretoria, disse.

Segundo a defesa, medidas judiciais foram pedidas para os candidatos que foram reintegrados ao sindicato por decisões judiciais e para outros dois que também foram afastados.

Segundo o presidente da comissão eleitoral, Roberto Argolo, o processo é democrático, visto que a inscrição da Chapa 3 foi aceita. Segundo ele todas as decisões de impugnação foram baseadas no estatuto e que foi permitido que a defesa enviasse os argumentos contra essa decisão.

Se preocuparam em bater na comissão e não fizeram nem a defesa. Não juntaram documentos, como os comprovantes de mensalidade. Não fizeram nada disso, mas a comissão está de cabeça erguida porque se baseou no estatuto social e na documentação que tinha, além da legislação, acrescentou.

SINDIRODOVIÁRIOS

O presidente do Sindicato dos Rodoviários do Estado (Sindirodoviários) disse que o sindicato é independente da comissão eleitoral, mas que não concorda com o ato. Eu acho que o que aconteceu hoje foi um absurdo. Tem que respeitar o estatuto da entidade. Se você não preenche os requisitos mínimos para ser candidato, não tem como concorrer. Tem candidatos fortes que não concorrerão, declarou.

Bastos também disse que muita gente foi prejudicada e espera que os órgãos públicos não cobrem do sindicato. Quero saber quem vai responder por isso. Muitas vezes cobram do sindicato, completou.