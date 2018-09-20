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Manifestação

Protesto contra prisão interdita avenida na Serra

Manifestantes atearam fogo em galhos, pneus e outros objetos para impedir a passagem de motoristas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 18:53

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 18:53

Manifestantes protestam em avenida da Serra Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um grupo de aproximadamente 25 moradores do bairro Serra Dourada II, na Serra, interditou na tarde desta quinta-feira (20), um trecho da Avenida Brasília, no sentido Porto Canoa, em pedido de justiça contra a prisão de um homem ocorrida na quarta-feira (19). Manifestantes atearam fogo em galhos, pneus e outros objetos para impedir a passagem de motoristas.
VEJA VÍDEO
O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e a Polícia Militar acompanhou o protesto.
De acordo com a Guarda Municipal, a avenida foi liberada por volta das 17h05.
> Vila Velha: famílias protestam contra fechamento de turmas em escola

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