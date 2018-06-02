Prorrogado prazo para usar bicicletas de graça em Vila Velha

Modelo de bicicleta do Bike VV Crédito: Divulgação

Atenção moradores de Vila Velha e turistas, o uso do sistema de compartilhamento de bicicletas Bike VV de forma gratuita foi estendido até o dia 8 de junho. Para garantir a gratuidade durante 30 dias é necessário se cadastrar até às 23h59 do dia 8 de junho no site do serviço ou pelo aplicativo da Tembici, disponível para Android e IOS. Também é preciso inserir o código promocional: Experimenta VV-17.





O Bike VV começou a funcionar no dia 9 de março deste ano e, até 17 de maio, o sistema já contava com quase 11 mil cadastros e contabilizava mais de 67 mil viagens realizadas, de acordo com dados fornecidos pela Tembici. São 20 estações de compartilhamento espalhadas pelo município, que você pode conferir no fim da matéria.

COMO FUNCIONA

- Os usuários do sistema deverão ter um plano ativo e possuir um cadastro que deve ser feito no App "tembici." (disponível para sistemas Android e IOS) ou no site www.bikevv.com.br;

- Serão ofertados os planos diário, mensal e anual;

- Apenas planos mensais e anuais dão direito ao cartão do usuário (opcional). O cartão de usuário tem um custo de R$ 5,00 - já com frete. Se o usuário optar por não receber o cartão, ele pode fazer a retirada da bicicleta por meio do aplicativo;

- Os planos mensal e anual podem ser adquiridos pelo App ou site. O plano diário pode ser adquirido pelo App, pelo site ou diretamente nas estações com totem de autoatendimento;

- O usuário poderá fazer viagens ilimitadas de até 60 minutos, com intervalos de 15 minutos entre elas. Caso o usuário utilize a bicicleta antes do prazo mínimo de intervalo o uso será contabilizado como uma nova viagem, no valor de R$ 5,40 a cada 60 minutos excedentes;

- Ao todo, serão 200 bicicletas e 20 pontos para retirada e devolução;

- O uso do sistema poderá ser feito das 5 horas à meia-noite (0 hora);

- Valores: R$ 5,40 (plano diário); R$ 10,80 (mensal) e R$ 67,50 (anual);

- Formas de pagamento: App da Tembici, site do Bike VV e nos totens de autoatendimento, somente com cartão de crédito.

ONDE ESTÃO AS ESTAÇÕES





- Curva da Sereia (Praia da Costa);

- Interseção entre as avenidas Champagnat e Antônio Gil Veloso (Praia da Costa);

- Interseção entre a Rua Maranhão e a Avenida Antônio Gil Veloso (Praia de Itapoã);

- Interseção entre as avenidas Jair de Andrade e Antônio Gil Veloso (Praia de Itapoã);

- Avenida Estudante José Júlio de Souza (Praia de Itaparica)  próximo ao Bobs;

- Interseção entre a Rua Itaiabaia e a Avenida Estudante José Júlio de Souza (Praia de Itaparica);

- Avenida Estudante José Júlio de Souza (Praia de Itaparica)  próximo à Praça do Ciclista;

- Interseção da Rua Dylio Penedo com a Rodovia do Sol (Praia de Itaparica) - próximo a Embratel.

- Praça Otávio Araújo, na esquina com a Rua Frei Pedro Palácios (Prainha);

- Rua Helena Modenese, na interseção com a Avenida Champagnat  ao lado do McDonalds (Centro);

- Praça Duque de Caxias (Centro);

- Interseção da Avenida Jerônimo Monteiro com a Rua Nossa Senhora da Penha (Centro);

- Rua Santa Cruz, na interseção com a Rua Santa Rosa (Glória);

- Praça Meyerfreund/Praça da Garoto (Glória);

- Interseção da Rua Santa Terezinha com a Avenida Carlos Lindenberg  próximo ao Pronto Atendimento (PA) da Glória;

- Avenida Santa Leopoldina  próximo à sede administrativa da Prefeitura de Vila Velha (Coqueiral de Itaparica);

- Interseção da Rua Cabo Aylson Simões com a Avenida Gonçalves Lêdo  próximo ao Terminal de Vila Velha (Divino Espírito Santo);

- Praça de Coqueiral de Itaparica;

- Praça Dom Cavatti (Itapuã);

- Avenida Jerônimo Monteiro  próximo ao Shopping da Terra (Centro).