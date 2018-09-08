Promoção de sorvete em supermercado vira caso de polícia no ES

Confusão no supermercado Ok de Cariacica durante promoção de sorvete Crédito: Reprodução

Na compra de um pote de sorvete de 1,5 litros por R$ 6,98 leve outro pote por mais R$ 0,01. A oferta anunciada pelo Ok Supermercados levou centenas de capixabas às lojas da rede, na Grande Vitória, durante esta sexta-feira (07). Para conseguir levar o produto para casa, consumidores enfrentaram horas na fila. Em uma das lojas a polícia precisou ser chamada para conter a confusão.

A promoção valia apenas para esta sexta-feira (07), e às 16h05 a rede de supermercados anunciou nas redes sociais que a oferta estava encerrada. Antes disso, no começo da tarde, a loja localizada no Shopping Moxuara, em Cariacica, registrou uma grande confusão. A polícia foi até o local e levou uma cliente e uma funcionária do supermercado para a delegacia.

"Policiais militares foram acionados por conta de um tumulto em um supermercado no bairro São Francisco, em Cariacica. A solicitante informou via Ciodes que havia sido ameaçada e xingada por uma funcionária do estabelecimento. Devido ao fato, as partes foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Cariacica", informa a nota enviada pela assessoria de imprensa da PM.

QUATRO HORAS NA FILA

Fila no Ok Supermercado durante promoção de sorvete Crédito: Marcelo Mendes / internauta

Na Serra, em uma loja da mesma rede de supermercados, o representante comercial Marcelo Mendes, de 44 anos, chegou a ficar quatro horas na fila para conseguir comprar os dois potes de sorvete. Ele chegou ao local às 13h30 e só saiu de lá às 17h30.

"Por conta da promoção de sorvete se formou uma confusão no supermercado. Muitas pessoas na fila esperando por horas e muito tumulto. Limitaram a entrega e cada pessoa só podia sair com dois potes de sorvete - um por R$ 6,98 e outro pote por mais R$ 0,01. Depois de quatro horas consegui meu sorvete. Quando saí de lá a fila tinha diminuído bastante, mas ainda tinha gente esperando", contou.

A promoção valia para todas as lojas da Grande Vitória. A reportagem do Gazeta Online tentou contato por telefone e também por e-mail com a assessoria de imprensa do Ok Supermercado, mas não obteve retorno.

Em nota enviada para o Gazeta Online na manhã deste sábado (08) a rede se supermercados afirmou que a promoção era até durar o estoque.

Veja a nota: