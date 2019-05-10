Polícia Militar

Projeto reúne 200 síndicos e PM no combate a roubos em Jardim Camburi

Nomeado de Projeto Rede Comunidade Segura - Condomínio Monitorado, ele foi criado pela Polícia Militar em novembro de 2018

Major Alves Christ, comandante da 12° Cia Independente, fala sobre projeto em Jardim Camburi Crédito: Caíque Verli

Jardim Camburi é considerado o bairro mais populoso de Vitória. Uma característica da região são os prédios de condomínios que foram ganhando cada vez mais espaço entre os moradores. Agora, um projeto da Polícia Militar reúne justamente síndicos de 200 condomínios para tentar reduzir os casos de violência no bairro. Nomeado de "Rede Comunidade Segura - Condomínio Monitorado", a interação está em vigor há seis meses. O principal desafio é o combate ao roubo em via pública.

E o que a PM faz a partir desse contato, segundo Major Alves Christ, comandante da 12° Cia Independente, é visitar os condomínios e conversar com os síndicos, incentiva os moradores a sempre estreitarem os laços com os policiais e acionarem a polícia caso veja algo suspeito.

"Por exemplo, você está chegando em casa de madrugada e tem uma pessoa parada em frente ao portão da sua casa. Isso é uma situação normal? Não. Então, se é uma situação fora do normal, a gente pede para você não correr esse risco e entrar na sua casa. Dê a volta no quarteirão e liga para que a gente faça uma intervenção policial, se for necessária, e evitar que um crime aconteça", detalha.

CONVERSA EM GRUPO

Para facilitar a comunicação, eles contam com um grupo em aplicativo de conversa com todos os síndicos para marcar as reuniões e também dar dicas de segurança. "Diariamente, colocamos algumas informações importantes, como dicas de segurança para os ciclistas, pedestres, em relação ao celular, saidinha de banco. Uma série de situações que a gente coloca para tentar trabalhar a prevenção", reforça o major.

Aloísio Roberto da Silva é um dos síndicos que fazem parte do projeto e diz que a principal reclamação dos moradores é de assaltos na rua."Hoje os moradores ainda continuam temendo a abordagem de rua feita principalmente por pessoas em motocicleta e até mesmo à pé", contou.

MORADORES

Para participar do projeto, o síndico pode procurar a 12ª Companhia na rua Theófilo Costa, 110, ou pelo telefone 3636.7326. As ações são desenvolvidas inicialmente no bairro Jardim Camburi, mas a intenção é levar a toda a região continental de Vitória. Além do projeto, a PM também garante que faz cercos táticos em pontos estratégicos do bairro, com policiamento intenso na comunidade.

