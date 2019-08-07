Home
Projeto prevê mirante na Terceira Ponte com vista para a baía

Governo do Estado apresentou novo projeto de ciclovia para a Terceira Ponte na tarde desta quarta-feira (7)

Com informações de Vilmara Fernandes e Glacieri Carraretto

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 20:14

 - Atualizado há 6 anos

Esboço de como vai ficar ciclovia na Terceira Ponte Crédito: Divulgação | Governo do Estado

O projeto da ciclovia nos dois sentidos da Terceira Ponte, que liga Vitória e Vila Velha, prevê a construção de um mirante, onde o ciclista poderá ter uma vista privilegiada para a baía da Capital. A informação foi anunciada pelo Governo do Estado em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (7).

A nova configuração vai contar com seis faixas, três em cada sentido, ciclofaixa dos dois lados da ponte e barreira de proteção. O projeto deve custar cerca de R$ 100 milhões segundo o órgão.

> Veja fotos do projeto da ciclovia na Terceira Ponte

A expectativa é de que a obra fique pronta em três anos, após o trâmite de licitação do projeto. Segundo o governador Renato Casagrande, foram pensadas soluções técnicas para que, junto com a obra de proteção contra suicídios, avaliada em R$ 30 milhões, fossem implementadas as faixas para bicicletas.

