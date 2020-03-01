Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Profissionais de saúde do ES são treinados para identificar coronavírus
Capacitação

Profissionais de saúde do ES são treinados para identificar coronavírus

Técnicos, enfermeiros, médicos e profissionais que atuam no setor administrativo das unidades hospitalares estão sendo treinados

Publicado em 01 de Março de 2020 às 16:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 16:31
As aulas foram oferecidas gratuitamente Crédito: Reprodução | Freepik
Grupos de profissionais que atuam na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e em hospitais particulares da Grande Vitória estão recebendo treinamentos para aprender ou ampliar os conhecimentos sobre o coronavírus.  Dos seis casos suspeitos da doença que estavam em análise no Espírito Santo, cinco já foram descartados. 
Profissionais de saúde do ES são treinados para identificar coronavírus

Veja Também

Coronavírus: vou viajar para país com surto da doença, o que fazer?

Coordenadora de controle de infecção do Vitória Apart Hospital, a infectologista Polyana Gitirana Guerra já ministrou seis cursos voltados a técnicos em enfermagem, enfermeiros, médicos e profissionais que atuam nas recepções de unidades de socorro. A atividade é aberta a qualquer profissional da área.
Profissionais de saúde participam de treinamento sobre coronavírus Crédito: Divulgação
Segundo explicou, os treinamentos visam a capacitação dos profissionais em relação à paramentação, aos critérios de suspeição de doença - quais pacientes devem ser encarados como tal), de que forma se dá o atendimento e qual a informação os agentes devem transmitir aos pacientes.

Veja Também

Coronavírus: doença é mais perigosa para idosos, apontam especialistas

Tudo isso para que os profissionais fiquem confortáveis para transmitir informações que sejam baseadas nas evidências. A gente calcula o risco real de adoecimento, a mortalidade, vamos mostrando que o medo é excessivo frente ao que se apresenta diante de dados objetivos, detalha Polyana.
O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) da Rede Meridional, que comporta os hospitais em Cariacica, Serra, Vila Velha e em São Mateus, elaborou materiais técnicos como protocolo de manejo e fluxograma de atendimento de casos suspeitos de coronavírus em janeiro.
As equipes receberam informações sobre cuidados durante o atendimento, além dos fluxos institucionais. Os treinamentos estão ocorrendo, durante todo o mês, nas recepções e áreas assistenciais, de acordo com um cronograma pré-estabelecido, e os hospitais já estão aptos para atendimento, informa a nota.

REDE PÚBLICA

Desde o início dos primeiros casos de Covid-19 na China, o Espírito Santo elaborou um plano de contingência para evitar a circulação do vírus no Estado. Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), todos os profissionais já estão sendo orientados e capacitados para identificação da infecção. Os municípios também estão orientados a realizarem a comunicação obrigatória por meio do FormSUS, para que haja a notificação imediata dos possíveis casos.

Veja Também

Governo de São Paulo anuncia R$ 30 milhões para prevenção contra coronavírus

Anvisa inclui novo coronavírus em triagem de doação de sangue

Casos de suspeita de coronavírus no Brasil sobem para 132

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?
Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço
Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados