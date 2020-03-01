As aulas foram oferecidas gratuitamente Crédito: Reprodução | Freepik

Your browser does not support the audio element. Profissionais de saúde do ES são treinados para identificar coronavírus

Coordenadora de controle de infecção do Vitória Apart Hospital, a infectologista Polyana Gitirana Guerra já ministrou seis cursos voltados a técnicos em enfermagem, enfermeiros, médicos e profissionais que atuam nas recepções de unidades de socorro. A atividade é aberta a qualquer profissional da área.

Profissionais de saúde participam de treinamento sobre coronavírus Crédito: Divulgação

Segundo explicou, os treinamentos visam a capacitação dos profissionais em relação à paramentação, aos critérios de suspeição de doença - quais pacientes devem ser encarados como tal), de que forma se dá o atendimento e qual a informação os agentes devem transmitir aos pacientes.

Tudo isso para que os profissionais fiquem confortáveis para transmitir informações que sejam baseadas nas evidências. A gente calcula o risco real de adoecimento, a mortalidade, vamos mostrando que o medo é excessivo frente ao que se apresenta diante de dados objetivos, detalha Polyana.

O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) da Rede Meridional, que comporta os hospitais em Cariacica, Serra, Vila Velha e em São Mateus, elaborou materiais técnicos como protocolo de manejo e fluxograma de atendimento de casos suspeitos de coronavírus em janeiro.

As equipes receberam informações sobre cuidados durante o atendimento, além dos fluxos institucionais. Os treinamentos estão ocorrendo, durante todo o mês, nas recepções e áreas assistenciais, de acordo com um cronograma pré-estabelecido, e os hospitais já estão aptos para atendimento, informa a nota.

REDE PÚBLICA