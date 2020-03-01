Grupos de profissionais que atuam na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e em hospitais particulares da Grande Vitória estão recebendo treinamentos para aprender ou ampliar os conhecimentos sobre o coronavírus. Dos seis casos suspeitos da doença que estavam em análise no Espírito Santo, cinco já foram descartados.
Profissionais de saúde do ES são treinados para identificar coronavírus
Coordenadora de controle de infecção do Vitória Apart Hospital, a infectologista Polyana Gitirana Guerra já ministrou seis cursos voltados a técnicos em enfermagem, enfermeiros, médicos e profissionais que atuam nas recepções de unidades de socorro. A atividade é aberta a qualquer profissional da área.
Segundo explicou, os treinamentos visam a capacitação dos profissionais em relação à paramentação, aos critérios de suspeição de doença - quais pacientes devem ser encarados como tal), de que forma se dá o atendimento e qual a informação os agentes devem transmitir aos pacientes.
Tudo isso para que os profissionais fiquem confortáveis para transmitir informações que sejam baseadas nas evidências. A gente calcula o risco real de adoecimento, a mortalidade, vamos mostrando que o medo é excessivo frente ao que se apresenta diante de dados objetivos, detalha Polyana.
O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) da Rede Meridional, que comporta os hospitais em Cariacica, Serra, Vila Velha e em São Mateus, elaborou materiais técnicos como protocolo de manejo e fluxograma de atendimento de casos suspeitos de coronavírus em janeiro.
As equipes receberam informações sobre cuidados durante o atendimento, além dos fluxos institucionais. Os treinamentos estão ocorrendo, durante todo o mês, nas recepções e áreas assistenciais, de acordo com um cronograma pré-estabelecido, e os hospitais já estão aptos para atendimento, informa a nota.
REDE PÚBLICA
Desde o início dos primeiros casos de Covid-19 na China, o Espírito Santo elaborou um plano de contingência para evitar a circulação do vírus no Estado. Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), todos os profissionais já estão sendo orientados e capacitados para identificação da infecção. Os municípios também estão orientados a realizarem a comunicação obrigatória por meio do FormSUS, para que haja a notificação imediata dos possíveis casos.