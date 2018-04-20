Professores decidem manter greve e fazem passeata em Vitória

Professores de Vitória saíram em passeata após a decisão de manter a greve Crédito: Eduardo Dias

Os professores da rede de ensino municipal de Vitória decidiram manter o movimento grevista que já dura 25 dias. A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira (20) em uma assembleia realizada pela categoria. Após a reunião, eles saíram em passeata pela Avenida Vitória. Uma nova assembleia foi marcada para o dia 26.

A greve dos professores, que começou no dia 26 de março, já foi declarada ilegal pela Justiça, que determinou que os professores retornassem ao trabalho imediatamente no último dia 2 de abril sob multa diária de R$ 4 mil. No entanto, a categoria decidiu continuar com a paralisação.

De acordo com informações do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), cerca de 70 das 103 escolas municipais estão com atividades totalmente paralisadas. Uma greve que afeta diretamente certa de 35 mil alunos.

Segundo Paulo Loureiro, que é representante do Sindiupes, a prefeitura está se recusando a fazer negociação e informando que só vai conversar com os professores após o fim da greve.

Entre as principais reivindicações dos professores estão a reposição de perda inflacionária dos últimos quatro anos (28%) e também a execução do plano de carreira. Segundo a categoria, o plano de carreira não está sendo obedecido desde 2016.

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