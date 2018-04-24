Professores de Vitória discutem possibilidade de encerrar a greve

Professores de Vitória decidem futuro do movimento em assembleia Crédito: Eduardo Dias

Os professores da rede municipal de ensino de Vitória discutem na manhã desta terça (24), durante uma assembleia, a possibilidade de encerrar a greve da categoria que já dura 29 dias.

Se decidirem pelo fim da paralisação, as aulas serão retomadas normalmente nesta quarta-feira (25).

Apesar da discussão pelo término da paralisação, o clima entre os professores ainda é de insatisfação, com muitos alegando que foram intimidados pelo governo municipal. Argumentando que a greve foi considerada ilegal pela Justiça, a prefeitura de Vitória cortou o ponto dos professores grevistas dos últimos 30 dias. Além disso, alguns professores receberam mensagens da prefeitura sendo convocados para voltar a trabalhar.