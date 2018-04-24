Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Professores de Vitória discutem possibilidade de encerrar a greve
Assembleia

Professores de Vitória discutem possibilidade de encerrar a greve

Se decidirem pelo fim da paralisação, as aulas serão retomadas normalmente nesta quarta-feira (25)

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 13:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 13:09
Professores de Vitória decidem futuro do movimento em assembleia Crédito: Eduardo Dias
Os professores da rede municipal de ensino de Vitória discutem na manhã desta terça (24), durante uma assembleia, a possibilidade de encerrar a greve da categoria que já dura 29 dias.
Se decidirem pelo fim da paralisação, as aulas serão retomadas normalmente nesta quarta-feira (25).
Apesar da discussão pelo término da paralisação, o clima entre os professores ainda é de insatisfação, com muitos alegando que foram intimidados pelo governo municipal. Argumentando que a greve foi considerada ilegal pela Justiça, a prefeitura de Vitória cortou o ponto dos professores grevistas dos últimos 30 dias. Além disso, alguns professores receberam mensagens da prefeitura sendo convocados para voltar a trabalhar.
A principal reivindicação dos professores é a reposição salarial de perda inflacionária dos últimos 4 anos, um valor aproximado de 28%. No entanto, a prefeitura de Vitória informou em várias ocasiões que só iria negociar com a categoria após o fim da greve.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados