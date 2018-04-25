Professores de Linhares fazem greve por reajuste salarial

Professores das escolas municipais de Linhares realizam greve por reajuste salarial Crédito: Divulgação/Sispml

Professores da rede municipal de Linhares iniciaram uma greve nesta segunda-feira (23). Segundo o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Linhares (Sispml), 70% das escolas do município estão sem aula. A diretora do sindicato, Vania Sandre, afirma que a situação é decorrente do não cumprimento do reajuste salarial decidido em acordo no final do ano passado.

"A prefeitura assinou o acordo judicial em que o juiz e o Ministério Público estavam presentes e, em janeiro desse ano, quando pegamos o contracheque, não teve essa correção do piso salarial. O Sispml acionou a justiça, que deu sentença favorável ao magistério e estabeleceu multa diária de R$ 10 mil e deu prazo de 30 dias para acertar a situação", explica a diretora.

Segundo Vania, durante o prazo de 30 dias para regulação, os professores trabalharam em operação tartaruga, e agora fazem a paralisação, decidida em assembleia no último dia 18.

O OUTRO LADO

A Secretaria Municipal de Educação de Linhares, em nota, afirma que de 110 escolas que integram a rede municipal, 26 aderir ao movimento grevista e ressalta que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo suspendeu os efeitos da decisão judicial proferida por entender que o município cumpre regularmente o acordo firmado com o Sindicato.