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Paralisação

Professores da rede municipal entram em greve em Vitória

Das 103 escolas municipais, 60% já aderiram à greve e a tendência é aumentar

Publicado em 27 de Março de 2018 às 20:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 20:17
A escola Padre Anchieta, localizada em Vitória, também está em greve Crédito: Google Maps | Reprodução
Professores da rede municipal de Vitória entraram em greve nesta segunda-feira (26). De acordo com o representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Paulo Loureiro, a categoria reivindica reajuste salarial com base na inflação dos últimos anos e o pagamento correto do plano de cargo.
Paulo informou ainda que, das 103 escolas municipais, 60% já aderiram à greve e a tendência é aumentar, pois estão sendo feitas mobilizações.
A próxima assembleia que discutirá os rumos da paralisação está marcada para o dia 5 de abril, às 8h, no auditório do Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (Sindibancários), no Centro de Vitória.
O OUTRO LADO
Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que vai repor a perda referente à inflação de 2017 para os servidores da rede municipal.
"A Prefeitura de Vitória informa que acabou de anunciar a reposição de toda a perda relativa à inflação de 2017, para 13 mil e 500 servidores municipais, e ainda a progressão salarial de mais de 3,3 mil servidores, além de ter reajustado o tíquete alimentação em 28%, também em janeiro deste ano e que já solicitou à Justiça orientação em relação a esse movimento".
 

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