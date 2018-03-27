Professores da rede municipal entram em greve em Vitória

A escola Padre Anchieta, localizada em Vitória, também está em greve Crédito: Google Maps | Reprodução

Professores da rede municipal de Vitória entraram em greve nesta segunda-feira (26). De acordo com o representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Paulo Loureiro, a categoria reivindica reajuste salarial com base na inflação dos últimos anos e o pagamento correto do plano de cargo.

Paulo informou ainda que, das 103 escolas municipais, 60% já aderiram à greve e a tendência é aumentar, pois estão sendo feitas mobilizações.

A próxima assembleia que discutirá os rumos da paralisação está marcada para o dia 5 de abril, às 8h, no auditório do Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (Sindibancários), no Centro de Vitória.

O OUTRO LADO

Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que vai repor a perda referente à inflação de 2017 para os servidores da rede municipal.

"A Prefeitura de Vitória informa que acabou de anunciar a reposição de toda a perda relativa à inflação de 2017, para 13 mil e 500 servidores municipais, e ainda a progressão salarial de mais de 3,3 mil servidores, além de ter reajustado o tíquete alimentação em 28%, também em janeiro deste ano e que já solicitou à Justiça orientação em relação a esse movimento".