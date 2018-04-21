Professores de Vitória fizeram protesto na última sexta-feira (20) Crédito: Eduardo Dias

A Prefeitura de Vitória publicou, nesta sexta-feira (20), uma edição extra do Diário Oficial do Município. Nele, o órgão convoca todos os professores em greve a retornarem imediatamente às suas atividades, sob pena de instauração de processo administrativo que, de acordo com a lei, pode chegar à demissão com a justificativa de "faltar ao serviço por mais de 30 dias consecutivos sem justa causa".

Your browser does not support the audio element. Professor que continuar de greve em Vitória pode ser demitido

Os professores grevistas estão prestes a completar um mês afastados do trabalho em reivindicação que fazem pela reposição da perda inflacionária dos últimos quatro anos, de aproximadamente 28%, e também execução do plano de carreira. De acordo com a categoria, o plano de carreira não está sendo obedecido desde 2016.

Em nota publicada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes) nesta sexta (20), a entidade reitera que a greve continua e que, com ela, cerca de 35 mil estudantes estão sem aula. De acordo com a publicação, os professores enfrentam ainda "descaso total" por parte da prefeitura, já que eles dizem que o órgão sequer agendou uma reunião.

"A categoria não está pedindo aumento, mas, sim, exigindo que seus direitos sejam respeitados. São mais de 4 mil professores nessa luta pela melhoria da educação que atende a população mais carente da cidade. É uma luta por justiça social", diz trecho da nota do sindicato.

A próxima assembleia da categoria está marcada para a próxima quinta-feira (26) às 14h e, na quarta (25), os professores devem se reunir na Praça do Cauê para realizarem uma manifestação.