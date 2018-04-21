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Professor que continuar de greve em Vitória pode ser demitido

Em edição extra do Diário Oficial, Prefeitura de Vitória convocou os servidores a retornarem imediatamente às suas atividades

Publicado em 21 de Abril de 2018 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2018 às 13:28
Professores de Vitória fizeram protesto na última sexta-feira (20) Crédito: Eduardo Dias
A Prefeitura de Vitória publicou, nesta sexta-feira (20), uma edição extra do Diário Oficial do Município. Nele, o órgão convoca todos os professores em greve a retornarem imediatamente às suas atividades, sob pena de instauração de processo administrativo que, de acordo com a lei, pode chegar à demissão com a justificativa de "faltar ao serviço por mais de 30 dias consecutivos sem justa causa".
Professor que continuar de greve em Vitória pode ser demitido
Os professores grevistas estão prestes a completar um mês afastados do trabalho em reivindicação que fazem pela reposição da perda inflacionária dos últimos quatro anos, de aproximadamente 28%, e também execução do plano de carreira. De acordo com a categoria, o plano de carreira não está sendo obedecido desde 2016.
Em nota publicada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes) nesta sexta (20), a entidade reitera que a greve continua e que, com ela, cerca de 35 mil estudantes estão sem aula. De acordo com a publicação, os professores enfrentam ainda "descaso total" por parte da prefeitura, já que eles dizem que o órgão sequer agendou uma reunião.
"A categoria não está pedindo aumento, mas, sim, exigindo que seus direitos sejam respeitados. São mais de 4 mil professores nessa luta pela melhoria da educação que atende a população mais carente da cidade. É uma luta por justiça social", diz trecho da nota do sindicato.
A próxima assembleia da categoria está marcada para a próxima quinta-feira (26) às 14h e, na quarta (25), os professores devem se reunir na Praça do Cauê para realizarem uma manifestação.
 

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