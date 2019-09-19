Processo de demissão de Hilário Frasson será julgado na próxima quarta

Começa a ser julgado no dia 25 deste mês o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Hilário Frasson, acusado de mandar matar a ex-esposa, a médica Milena Gottardi. O processo é para julgar se ele permanece ou não na Polícia Civil.
A informação sobre o PAD foi publicada pelo Diário Oficial nesta quinta-feira (19). Ele será julgado por um conselho do órgão na próxima quarta-feira, a partir das 9 horas, no Plenário do Conselho da Polícia Civil, em Vitória.
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que após o julgamento, a depender do resultado, a defesa do acusado tem até 15 dias para recorrer da decisão. “Caso seja condenado, Hilário Frasson poderá perder o cargo na Polícia Civil”, diz em nota.
Hilário está preso desde 21 de setembro de 2017, no entanto, ele continua recebendo o salário de servidor — de R$ 5.103,84 bruto. Os valores estão disponíveis no Portal da Transparência, do Governo do Espírito Santo.