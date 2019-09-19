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PAD

Processo de demissão de Hilário Frasson será julgado na próxima quarta

informação sobre o PAD foi publicada pelo Diário Oficial nesta quinta-feira (19). Ele será julgado por um conselho do órgão na próxima quarta-feira (25) a partir das 9 horas
Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

19 set 2019 às 14:09

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 14:09

Hilário Frasson foi apontado pela Polícia Civil como um dos mandantes do assassinato de sua ex-mulher, a médica Milena Gottardi Crédito: Fernando Madeira
Começa a ser julgado no dia 25 deste mês o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Hilário Frasson, acusado de mandar matar a ex-esposa, a médica Milena Gottardi. O processo é para julgar se ele permanece ou não na Polícia Civil.
A informação sobre o PAD foi publicada pelo Diário Oficial nesta quinta-feira (19). Ele será julgado por um conselho do órgão na próxima quarta-feira, a partir das 9 horas, no Plenário do Conselho da Polícia Civil, em Vitória.
> CASO MILENA GOTTARDI: A VIDA DAS FILHAS E DA FAMÍLIA 2 ANOS APÓS O CRIME
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que após o julgamento, a depender do resultado, a defesa do acusado tem até 15 dias para recorrer da decisão. “Caso seja condenado, Hilário Frasson poderá perder o cargo na Polícia Civil”, diz em nota.
Hilário está preso desde 21 de setembro de 2017, no entanto, ele continua recebendo o salário de servidor — de R$ 5.103,84 bruto. Os valores estão disponíveis no Portal da Transparência, do Governo do Espírito Santo.
> "ORO PELAS FILHAS DE MILENA TODOS OS DIAS", DIZ ASSASSINO DE MÉDICA

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