Problema em radar em SP provoca cancelamentos de voos em Vitória

Aeroporto de Vitória lotado por conta de problema em radar dos aeroportos de São Paulo Crédito: Bruno/ Internauta

Um problema no radar dos aeroportos de São Paulo provocou cancelamentos e atrasos nesta sexta-feira (20) em diversos aeroportos do país, inclusive em Vitória. No Estado, até 18h foram registrados 12 atrasos e três cancelamentos.

Dos voos que não aconteceram, dois eram da companhia Azul que, por nota, confirmou a relação do cancelamento com o problema em São Paulo. "Devido ao radar inoperante em São Paulo, os voos AD2451 (Vitória-Santos Dumont) e o AD2409 (Santos Dumont-Vitória) foram cancelados", afirmou a empresa.

O terceiro voo cancelado, seguia para o aeroporto de Guarulhos e era de responsabilidade da Latam. A companhia também se manifestou por nota confirmando atrasos e cancelamentos em decorrência do problema do radar.

O professor universitário Bruno Henf embarcaria em um cruzeiro neste sábado (21), mas até o começo da noite desta sexta-feira não tinha conseguido sair de Vitória. "A previsão, agora, é que o voo para São Paulo saia na noite deste sábado. Mas eu perderia o cruzeiro. Então, estou tentando remarcar", afirmou o professor.