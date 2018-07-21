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Aeroporto

Problema em radar em SP provoca cancelamentos de voos em Vitória

O aeroporto de Congonhas ficou parado por cerca de uma hora e causou transtornos para passageiros em Vitória

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 21:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 21:42
Aeroporto de Vitória lotado por conta de problema em radar dos aeroportos de São Paulo Crédito: Bruno/ Internauta
Um problema no radar dos aeroportos de São Paulo provocou cancelamentos e atrasos nesta sexta-feira (20) em diversos aeroportos do país, inclusive em Vitória. No Estado, até 18h foram registrados 12 atrasos e três cancelamentos.
Dos voos que não aconteceram, dois eram da companhia Azul que, por nota, confirmou a relação do cancelamento com o problema em São Paulo. "Devido ao radar inoperante em São Paulo, os voos AD2451 (Vitória-Santos Dumont) e o AD2409 (Santos Dumont-Vitória) foram cancelados", afirmou a empresa.
O terceiro voo cancelado, seguia para o aeroporto de Guarulhos e era de responsabilidade da Latam. A companhia também se manifestou por nota confirmando atrasos e cancelamentos em decorrência do problema do radar.
O professor universitário Bruno Henf embarcaria em um cruzeiro neste sábado (21), mas até o começo da noite desta sexta-feira não tinha conseguido sair de Vitória. "A previsão, agora, é que o voo para São Paulo saia na noite deste sábado. Mas eu perderia o cruzeiro. Então, estou tentando remarcar", afirmou o professor.
Edeir Martins tentou embarcar com a família para São Paulo nesta sexta-feira e encontrou dificuldades. "A gente fez o check-in, despachou a bagagem e tudo. Estávamos na área de embarque quando um funcionário da companhia falou que o voo tinha sido cancelado", relata a passageira. Ela também disse que, depois de muita insistência, conseguiu ser colocada em um voo que sairia na noite desta sexta.

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