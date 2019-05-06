Home
>
Grande Vitória
>
Primeiro passo do Bilhete Único: o que o passageiro precisa fazer

Primeiro passo do Bilhete Único: o que o passageiro precisa fazer

Com esse novo sistema, a partir de julho, o usuário dos ônibus municipais de Vitória poderá usar o mesmo cartão para andar nos coletivos do Transcol e vice-versa

CBN Vitória (92,5 FM)

Imagem de perfil de Caique Verli

Caique Verli

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de maio de 2019 às 17:14

 - Atualizado há 6 anos

Do próximo sábado até o dia 11 de junho, passageiros do Transcol terão que passar o vale-transporte ou o cartão gratuidade duas vezes quando entrarem no ônibus: uma em uma validador antigo e outra em um novo implantado recentemente.

Recomendado para você

A Polícia Civil informou que ele estava no bairro Santa Helena, na Capital, quando foi encontrada nesta sexta-feira (12)

Mulher que destruiu santos em igreja de Vitória é localizada e presta depoimento

Medida se deu por conta da conclusão da investigação sobre os casos de contaminação ocorridos na unidade decorrentes do fungo Histoplasma capsulatum

Sesa encerra boletins sobre surto que atingiu o Hospital Santa Rita

José Roberto Cassiano de Aquino, de 28 anos, teria ficado com ciúmes da esposa que solicitou uma corrida e cometeu o crime

Polícia pede ajuda para localizar suspeito de esfaquear motorista de app em Linhares

O usuário, no entanto, vai pagar o valor de uma passagem e esse procedimento servirá para migrar os créditos do sistema de bilhetagem atual para o novo. Com esse novo sistema, a partir de julho, o usuário dos ônibus municipais de Vitória poderá usar o mesmo cartão para andar nos coletivos do Transcol e vice-versa, mas ainda vai ter que pagar duas passagens caso queira utilizar os dois sistemas.

> Transição para bilhete único traz mudanças para usuários do Transcol

Segundo o secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, esse é um passo importante para a integração total dos dois sistemas, com a implantação de um bilhete único, que deve ocorrer até o final do primeiro semestre de 2020.

00:00 /
Primeiro passo do Bilhete Único - o que o passageiro precisa fazer

"Para as pessoas não precisarem trocar seus cartões e utilizarem os mesmos cartões, vamos ter o validador antigo, que é da cor azul, em que o usuário vai ter que passar o cartão no validador antigo. Tem o validador novo, ao lado (da cor vermelha), ele vai ter que registrar também nesse validador novo e aí a catraca será liberada. Isso o passageiro vai ter que fazer (toda vez que entrar no ônibus) por 30 dias. É a migração de créditos do sistema antigo para o sistema novo para que ninguém precise trocar seus cartões", explica.

Esse procedimento deve ser feito todas as vezes que o passageiro embarcar nos ônibus do Transcol, no Seletivo ou nos Terminais, dentro desse prazo de um mês. Após esses 30 dias, o usuário do Transcol, para não perder o cartão, caso não tenha feito o procedimento no ônibus, terá que fazer essa atualização em um dos postos de atendimento do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória GVBus: Terminais de Laranjeiras (Serra), Vila Velha e Campo Grande (Cariacica), Ufes e Loja Central (Avenida Nossa Senhora da Penha, 699, Ed. Century Tower, Torre B, lojas 8 e 9, Praia do Canto, em Vitória). No total existem mais de 1 milhão e 200 mil cartões de passagem no Transcol - entre eles de estudante, gratuidade e cartões de vale-transporte.

O governo do Estado prevê também aumentar o número de cartões de passagem, para diminuir o fluxo de “dinheiro vivo” nos ônibus na Grande Vitória. Isso inclui inclusive a ampliação dos postos de atendimento e a implantação de pontos de auto-atendimento para recarga dos cartões. Hoje metade da população que usa o sistema utiliza algum tipo de cartão de passagem. A meta é aumentar esse número para 90%.

O governo também estuda interligar o sistema municipal de Vila Velha ao do Transcol, mas ainda não deu um prazo de quando isso vai ocorrer. A integração dos sistemas municipais ao Transcol também deverá abranger outros modais de transporte, como o aquaviário e as bicicletas compartilhadas. A atualização do sistema estava prevista no contrato de concessão e isso, então, segundo o governo, não acarretará em aumento da passagem. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria reportagens

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais