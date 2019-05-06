Transporte

Primeiro passo do Bilhete Único: o que o passageiro precisa fazer

Com esse novo sistema, a partir de julho, o usuário dos ônibus municipais de Vitória poderá usar o mesmo cartão para andar nos coletivos do Transcol e vice-versa

Publicado em 6 de maio de 2019 às 17:14 - Atualizado há 6 anos

Do próximo sábado até o dia 11 de junho, passageiros do Transcol terão que passar o vale-transporte ou o cartão gratuidade duas vezes quando entrarem no ônibus: uma em uma validador antigo e outra em um novo implantado recentemente.

O usuário, no entanto, vai pagar o valor de uma passagem e esse procedimento servirá para migrar os créditos do sistema de bilhetagem atual para o novo. Com esse novo sistema, a partir de julho, o usuário dos ônibus municipais de Vitória poderá usar o mesmo cartão para andar nos coletivos do Transcol e vice-versa, mas ainda vai ter que pagar duas passagens caso queira utilizar os dois sistemas.

Segundo o secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, esse é um passo importante para a integração total dos dois sistemas, com a implantação de um bilhete único, que deve ocorrer até o final do primeiro semestre de 2020.

"Para as pessoas não precisarem trocar seus cartões e utilizarem os mesmos cartões, vamos ter o validador antigo, que é da cor azul, em que o usuário vai ter que passar o cartão no validador antigo. Tem o validador novo, ao lado (da cor vermelha), ele vai ter que registrar também nesse validador novo e aí a catraca será liberada. Isso o passageiro vai ter que fazer (toda vez que entrar no ônibus) por 30 dias. É a migração de créditos do sistema antigo para o sistema novo para que ninguém precise trocar seus cartões", explica.

Esse procedimento deve ser feito todas as vezes que o passageiro embarcar nos ônibus do Transcol, no Seletivo ou nos Terminais, dentro desse prazo de um mês. Após esses 30 dias, o usuário do Transcol, para não perder o cartão, caso não tenha feito o procedimento no ônibus, terá que fazer essa atualização em um dos postos de atendimento do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória GVBus: Terminais de Laranjeiras (Serra), Vila Velha e Campo Grande (Cariacica), Ufes e Loja Central (Avenida Nossa Senhora da Penha, 699, Ed. Century Tower, Torre B, lojas 8 e 9, Praia do Canto, em Vitória). No total existem mais de 1 milhão e 200 mil cartões de passagem no Transcol - entre eles de estudante, gratuidade e cartões de vale-transporte.

O governo do Estado prevê também aumentar o número de cartões de passagem, para diminuir o fluxo de “dinheiro vivo” nos ônibus na Grande Vitória. Isso inclui inclusive a ampliação dos postos de atendimento e a implantação de pontos de auto-atendimento para recarga dos cartões. Hoje metade da população que usa o sistema utiliza algum tipo de cartão de passagem. A meta é aumentar esse número para 90%.

O governo também estuda interligar o sistema municipal de Vila Velha ao do Transcol, mas ainda não deu um prazo de quando isso vai ocorrer. A integração dos sistemas municipais ao Transcol também deverá abranger outros modais de transporte, como o aquaviário e as bicicletas compartilhadas. A atualização do sistema estava prevista no contrato de concessão e isso, então, segundo o governo, não acarretará em aumento da passagem.

