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Atendimento reduzido

Primeiro dia útil do mês tem fila extensa na Farmácia Cidadã da Serra

O aviso na parede informava que apenas 30 senhas seriam distribuídas, mas a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que o atendimento está normal

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 15:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 15:20
Fila para abertura de processos para conseguir remédios na Farmácia Cidadã, na Serra Crédito: Internauta/Gazeta Online
Cidadãos que procuraram a Farmácia Cidadã, na Serra, na manhã desta quarta-feira (02) se depararam com uma fila extensa e um aviso que informava que "em virtude do déficit atual de funcionários o setor de abertura de processos funcionará com distribuição de 30 senhas por dia, com atendimento iniciando as 8h". A mudança, segundo o aviso, está valendo desde o dia 09/04.
Aviso sobre limite de atendimentos na Farmácia Cidadã, na Serra Crédito: Internauta/Gazeta Online
SESA
A Secretaria do Estado de Saúde do ES (Sesa), por meio de nota, esclarece que a gerência de Assistência Farmacêutica registrou aumento de 9,78% na procura do serviço na Farmácia Cidadã no último ano e que, a grande demanda desta quarta (2), acontece por ser o primeiro dia útil do mês, mas que o atendimento está normal.
Além disso, a Sesa informa que a contratação de profissionais para realizar a abertura de novos processos está em andamento.
 

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