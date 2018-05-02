Primeiro dia útil do mês tem fila extensa na Farmácia Cidadã da Serra

Fila para abertura de processos para conseguir remédios na Farmácia Cidadã, na Serra Crédito: Internauta/Gazeta Online

Cidadãos que procuraram a Farmácia Cidadã, na Serra, na manhã desta quarta-feira (02) se depararam com uma fila extensa e um aviso que informava que "em virtude do déficit atual de funcionários o setor de abertura de processos funcionará com distribuição de 30 senhas por dia, com atendimento iniciando as 8h". A mudança, segundo o aviso, está valendo desde o dia 09/04.

Aviso sobre limite de atendimentos na Farmácia Cidadã, na Serra Crédito: Internauta/Gazeta Online

SESA

A Secretaria do Estado de Saúde do ES (Sesa), por meio de nota, esclarece que a gerência de Assistência Farmacêutica registrou aumento de 9,78% na procura do serviço na Farmácia Cidadã no último ano e que, a grande demanda desta quarta (2), acontece por ser o primeiro dia útil do mês, mas que o atendimento está normal.

Além disso, a Sesa informa que a contratação de profissionais para realizar a abertura de novos processos está em andamento.