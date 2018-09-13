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Arremate

PRF vai leiloar 800 veículos apreendidos nas rodovias federais do ES

Acervo inclui motos, carros, caminhonetes, caminhões e tratores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 18:32

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 18:32

Veículos serão leiloados pela internet Crédito: Divulgação | PRF
Cerca de 800 veículos apreendidos em operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) serão leiloados pela internet. O acervo inclui motos, carros, caminhonetes, caminhões e tratores. Podem participar tanto pessoas físicas quanto jurídicas.
VEJA FOTOS
Um edital será divulgado nas próximas semanas contendo todas as especificidades, requisitos e datas para o arremate e visitação nos pátios conveniados.
A relação de veículos pode ser consultada na Sede da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2214, Vitória - ES, ou no site
https://www.prf.gov.br/portal/estados/espirito-santo/leiloes
COMO RECUPERAR O VEÍCULO 
O motorista que tiver o veículo retido e desejar recuperá-lo, deve quitar todos os débitos vinculados a ele, despesas de remoção e diárias de estadia. Ainda, regularizar os documentos e o licenciamento no prazo de até 30 dias após a notificação publicada no Diário Oficial da União (DOU)
Em casos de permanência do veículo por mais 60 dias da data de recolhimento nos pátios vinculados à PRF, o mesmo vai para leilão.

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