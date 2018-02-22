PRF inicia operação nas divisas do Espírito Santo

Nesta quinta-feira (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Égide nas divisas do Espírito Santo. A proposta é que as rodovias -- e divisas com Rio de Janeiro e Minas Gerais ganhem reforço com ações de fiscalização ostensiva, monitoramento 24 horas e ações de inteligência.

O objetivo é fortalecer a segurança da população capixaba e evitar a fuga e migração de criminosos para o Espírito Santo. Ainformou, ainda, que este reforço estão incluídos agentes especializados em inteligência policial, operações com cães farejadores e moto-policiamento. A Operação Égide nas divisas do Estado não têm prazo para terminar.

A PRF iniciou em julho de 2017 ações de reforço no policiamento nas rodovias federais do Rio da Janeiro, com foco principal no enfrentamento aos roubos de cargas em rodovias federais do Estado. Mais de 380 policiais rodoviários se concentram em locais e horários de maior incidência de crimes para fiscalização e abordagens.