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Operação Égide

PRF inicia operação nas divisas do Espírito Santo

A proposta é que as rodovias e as divisas ganhem reforço com ações de fiscalização ostensiva, monitoramento 24 horas e ações de inteligência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 20:37

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 20:37

PRF inicia Operação Égide nas divisas do ES Crédito: PRF | Divulgação
Nesta quinta-feira (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Égide nas divisas do Espírito Santo. A proposta é que as rodovias - BR 101 e BR 262 - e divisas com Rio de Janeiro e Minas Gerais ganhem reforço com ações de fiscalização ostensiva, monitoramento 24 horas e ações de inteligência.
O objetivo é fortalecer a segurança da população capixaba e evitar a fuga e migração de criminosos para o Espírito Santo. A PRF informou, ainda, que este reforço estão incluídos agentes especializados em inteligência policial, operações com cães farejadores e moto-policiamento. A Operação Égide nas divisas do Estado não têm prazo para terminar. 
ÉGIDE NO RIO DE JANEIRO
A PRF iniciou em julho de 2017 ações de reforço no policiamento nas rodovias federais do Rio da Janeiro, com foco principal no enfrentamento aos roubos de cargas em rodovias federais do Estado. Mais de 380 policiais rodoviários se concentram em locais e horários de maior incidência de crimes para fiscalização e abordagens.
Com o objetivo de quebrar a logística de fornecimento de armas e drogas para o RJ, a operação foi ampliada, também, para fronteiras e corredores.

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