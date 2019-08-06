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Blocos de granito

PRF apreende carretas com excesso de peso na Serra

Veículos apreendidos nesta madrugada também estavam com amarração indevida

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 14:58

Luiza Campos

Luiza Campos

Publicado em 

06 ago 2019 às 14:58
Cinco carretas são apreendidas com excesso de peso na Serra Crédito: Fernando Estevão/ TV Gazeta
Cinco carretas foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta terça-feira (6), na Serra. De acordo com informações da PRF, os veículos foram apreendidos por diversas irregularidades, entre elas, excesso de peso e amarração indevida.
Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta estaria transportando um bloco sem autorização, outra sem a inspeção do trava bloco, duas sem a trava que segura a mercadoria para o transporte e duas com curso vencido de excesso de peso.
Todas as carretas foram recolhidas para um pátio credenciado da PRF. 

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