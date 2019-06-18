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Corpus Christi

PRF anuncia operação contra infrações nas estradas do ES no feriadão

Além de ações de combate ao crime e da intensificação na fiscalização de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal anunciou proibição de tráfego de carretas nas estradas na ida e volta do feriado

Publicado em 

18 jun 2019 às 14:12

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 14:12

PRF intensifica fiscalização de condutas imprudentes Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O feriadão de Corpus Christi, que começa nesta quinta-feira (20), var contar com mais fiscalização nas estradas federais, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Operação Corpus Christi 2019 será iniciada à meia-noite desta quarta-feira (19), com reforço no policiamento e ações diversas para garantir a segurança e fluidez no trânsito durante o feriado nas rodovias do Espírito Santo.
De acordo com a PRF, a operação vai até domingo (23). A polícia informou que vai atuar "em locais e horários de maior incidência de acidentes, crimes e manifestações, priorizando durante esses cinco dias, a desobstrução das rodovias federais e o restabelecimento do fluxo normal, viabilizando a segurança viária", explicou a assessoria de imprensa da PRF. 
A PRF também prometeu reforço na fiscalização de motocicletas, com foco nas infrações que potencializam as ocorrências de acidentes graves, como: não uso do capacete, equipamentos obrigatórios, sistema de iluminação e habilitação. Além da intensificação nas infrações que tangem o excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens forçadas ou proibidas, uso do cinto de segurança, uso da cadeirinha para as crianças e intensificação no combate ao narcotráfico.
PRF anuncia operação contra infrações nas estradas do ES no feriadão
Ainda segundo a PRF, haverá também "ações de educação para o trânsito serão realizadas buscando sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. Em alguns postos da PRF, o condutor será convidado a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. Os motoristas têm a oportunidade de fazer uma reflexão sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos".
CORPUS CHRISTI 2018
 
No ano passado, a PRF registrou entre os dias 14 e 18 de junho, 36 acidentes, 39 feridos e 02 óbitos. Foram lavrados 2.194 autos de infração e 3.113 condutores multados por infrações diversas. Durante os cinco dias de Operação foram registradas 1.114 multas por excesso de velocidade, 09 autos de infração por alcoolemia e 227 autos por ultrapassagem indevida.
SEGURANÇA
A PRF alerta que, antes de viajar, seja feito um planejamento, que deve levar em consideração a duração da viagem, a hora prevista de chegada ao destino e pontos de parada para alimentação, descanso e abastecimento. "A falta de planejamento pode resultar no excesso de velocidade, quando o condutor quer chegar ao destino mais rápido, conseguintemente, aumenta os riscos de acidentes", informou a assessoria. Seguem algumas ações indicadas pela PRF:
– Faça uma revisão atenta no veículo antes de viajar: verifique principalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização; – Planeje a viagem: lembre-se de programar paradas em locais adequados para abastecimento, alimentação e descanso;
– Mantenha a atenção na rodovia: respeite a sinalização e os limites de velocidade,
eles existem para proteger a sua vida;
– Mantenha sempre os faróis ligados para que seu veículo fique mais visível aos demais condutores;
– Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento: isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;
– Aumente a distância do veículo à frente e diminua a velocidade.
CAMINHÕES
A PRF irá restringir o tráfego de alguns veículos de carga em rodovias de pista simples. Combinações com dimensões excedentes, cegonhas (CTV e CTVP) e outros que portem AET devem obedecer aos períodos de restrição:
20/06/2019 - quinta-feira
06:00 às 12:00
23/06/2019 - domingo
16:00 às 22:00

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