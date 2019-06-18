PRF intensifica fiscalização de condutas imprudentes Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O feriadão de Corpus Christi, que começa nesta quinta-feira (20), var contar com mais fiscalização nas estradas federais, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Operação Corpus Christi 2019 será iniciada à meia-noite desta quarta-feira (19), com reforço no policiamento e ações diversas para garantir a segurança e fluidez no trânsito durante o feriado nas rodovias do Espírito Santo.

De acordo com a PRF, a operação vai até domingo (23). A polícia informou que vai atuar "em locais e horários de maior incidência de acidentes, crimes e manifestações, priorizando durante esses cinco dias, a desobstrução das rodovias federais e o restabelecimento do fluxo normal, viabilizando a segurança viária", explicou a assessoria de imprensa da PRF.

A PRF também prometeu reforço na fiscalização de motocicletas, com foco nas infrações que potencializam as ocorrências de acidentes graves, como: não uso do capacete, equipamentos obrigatórios, sistema de iluminação e habilitação. Além da intensificação nas infrações que tangem o excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens forçadas ou proibidas, uso do cinto de segurança, uso da cadeirinha para as crianças e intensificação no combate ao narcotráfico.

Your browser does not support the audio element. PRF anuncia operação contra infrações nas estradas do ES no feriadão

Ainda segundo a PRF, haverá também "ações de educação para o trânsito serão realizadas buscando sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. Em alguns postos da PRF, o condutor será convidado a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. Os motoristas têm a oportunidade de fazer uma reflexão sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos".

CORPUS CHRISTI 2018





No ano passado, a PRF registrou entre os dias 14 e 18 de junho, 36 acidentes, 39 feridos e 02 óbitos. Foram lavrados 2.194 autos de infração e 3.113 condutores multados por infrações diversas. Durante os cinco dias de Operação foram registradas 1.114 multas por excesso de velocidade, 09 autos de infração por alcoolemia e 227 autos por ultrapassagem indevida.

SEGURANÇA

A PRF alerta que, antes de viajar, seja feito um planejamento, que deve levar em consideração a duração da viagem, a hora prevista de chegada ao destino e pontos de parada para alimentação, descanso e abastecimento. "A falta de planejamento pode resultar no excesso de velocidade, quando o condutor quer chegar ao destino mais rápido, conseguintemente, aumenta os riscos de acidentes", informou a assessoria. Seguem algumas ações indicadas pela PRF:

– Faça uma revisão atenta no veículo antes de viajar: verifique principalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização; – Planeje a viagem: lembre-se de programar paradas em locais adequados para abastecimento, alimentação e descanso;

– Mantenha a atenção na rodovia: respeite a sinalização e os limites de velocidade,

eles existem para proteger a sua vida;

– Mantenha sempre os faróis ligados para que seu veículo fique mais visível aos demais condutores;

– Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento: isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;

– Aumente a distância do veículo à frente e diminua a velocidade.

CAMINHÕES

A PRF irá restringir o tráfego de alguns veículos de carga em rodovias de pista simples. Combinações com dimensões excedentes, cegonhas (CTV e CTVP) e outros que portem AET devem obedecer aos períodos de restrição:

20/06/2019 - quinta-feira

06:00 às 12:00

23/06/2019 - domingo