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Previsão do tempo

Previsão do tempo: terça-feira de tempo firme no Espírito Santo

Na Grande Vitória, a máxima poderá chegar a 32°C

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 16:42

Bianca Martins

Bianca Martins

Publicado em 

12 ago 2019 às 16:42
O tempo nesta terça-feira (13) no estado será de sol e poucas nuvens Crédito: Penedo de Vitória / nascer do sol
A terça-feira do capixaba começa com sol e com poucas nuvens. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o ar seco associado a um sistema de alta pressão dificulta a formação de nuvens sobre o Espírito Santo. Não há expectativa de chuva no Estado.
Em Vitória, a mínima é de 18 °C e máxima de 31 °C.
Nas áreas menos elevadas da Região Sul do Estado, a temperatura mínima é de 14 °C e máxima de 33°C, enquanto nas áreas mais altas a mínima é de 10 °C e máxima chega a 29 °C.
Nas áreas menos elevadas da Região Serrana, a previsão é mínima de 14 °C e máxima de 30 °C, e nas áreas mais altas a mínima de 8 °C e máxima de 30 °C.
Na Região Norte a previsão é de poucas nuvens, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima deve ficar em 16 °C e a máxima em 30 °C.
Já Na Região Noroeste, nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima é de 17 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 15 °C e máxima de 30 °C.
Na Região Nordeste do Estado a máxima é de 31 °C.

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