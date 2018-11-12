Previsão do tempo: sol continua em Vitória nesta segunda-feira

Com a volta do sol em Vitória neste domingo (11), capixabas aproveitam para curtir praia Crédito: Bernardo Coutinho

Nesta segunda-feira (12), o sol continua entre nuvens e a temperatura aumenta um pouco mais em relação aos últimos dias. A previsão é que pancadas de chuvas aconteçam durante a tarde. Na Grande Vitória, a temperatura mínima é de 21º C e a máxima é de 29º C.

A região nordeste do estado tem chuva ocasional ao longo do dia e as demais áreas têm chuvas a partir da tarde. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o vento sopra com até moderada intensidade em todo litoral do Espírito Santo. No litoral da Grande Vitória, algumas rajadas podem ser de forte intensidade.