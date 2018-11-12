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Clima

Previsão do tempo: sol continua em Vitória nessa segunda-feira

O sol ainda vem acompanhado de nuvens e possibilidade de chuva em algumas regiões

Publicado em 11 de Novembro de 2018 às 22:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2018 às 22:04
Com a volta do sol em Vitória neste domingo (11), capixabas aproveitam para curtir praia Crédito: Bernardo Coutinho
Nesta segunda-feira (12), o sol continua entre nuvens e a temperatura aumenta um pouco mais em relação aos últimos dias.  A previsão é que pancadas de chuvas aconteçam durante a tarde. Na Grande Vitória, a temperatura mínima é de 21º C e a máxima é de 29º C.
A região nordeste do estado tem chuva ocasional ao longo do dia e as demais áreas têm chuvas a partir da tarde. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o vento sopra com até moderada intensidade em todo litoral do Espírito Santo. No litoral da Grande Vitória, algumas rajadas podem ser de forte intensidade.
Já na terça-feira (13), o sol aparece um pouco mais e são esperadas chuvas rápidas, a partir da tarde. Na quarta-feira (14), a previsão é de sol entre algumas nuvens por todo o Espírito Santo, sem previsão de chuva.

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