Previsão de tempo firme nesta quinta-feira (3) no Espírito Santo

O sol volta a aparecer no Espírito Santo, elevando as temperaturas

Natalia Vicente

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 21:18

 - Atualizado há 6 anos

O tempo permanecerá firme no Espírito Santo nesta quinta-feira Crédito: Natalia Vicente

O calor está voltando ao Espírito Santo. O ar seco e quente ainda toma conta da Região Sudeste e deixa a quinta-feira(3) para o capixaba com sol em todo o Estado e as temperaturas mais altas. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul.

Na Grande Vitória, não há previsão de chuva e o dia começa com a temperatura mínima de 17°C e a máxima chega a 29°C.  Na Região Sul do Estado, nas áreas menos elevadas, os termômetros registram a mínima de 19°C e a máxima de 31°C.

Na Região Serrana, nas áreas mais altas, a temperatura mínima é de 15°C e a máxima não ultrapassa os 26°C.

Já no Norte do Estado, o sol entre nuvens deixa o clima com temperatura mínima de 17°C e a máxima registra 30°C.

