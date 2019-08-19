Previsão de temperaturas baixas e pancadas de chuva no Espírito Santo

Depois do sol e temperaturas mais altas nos últimos dias, a terça-feira (20) para os capixabas deve ser de mudança nas condições climáticas em todo Estado. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a temperatura deve diminuir em todas as regiões do Espírito Santo.
O sol ainda pode aparecer, porém, entre muitas nuvens e com a possibilidade de chuva fraca em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana, na Grande Vitória e Nordeste capixaba. As demais áreas têm variação de nebulosidade, mas não há expectativa de chuva.
Na Grande Vitória, sol entre nuvens e chuva fraca em alguns momentos deixa a temperatura mínima de 16 °C e máxima de 30 °C. Na Região Noroeste, os termômetros devem registrar as maiores temperaturas com mínima de 18 °C e máxima de 33 °C, enquanto na nas áreas altas da Região Serrana a mínima pode ser de 7 °C e máxima não passa de 26 °C.