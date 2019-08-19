Previsão de temperaturas baixas e pancadas de chuva no Espírito Santo

Na Grande Vitória, sol entre nuvens e chuva fraca em alguns momentos deixa a temperatura mínima de 16 °C e máxima de 30 °C. Na Região Noroeste, os termômetros devem registrar as maiores temperaturas com mínima de 18 °C e máxima de 33 °C, enquanto na nas áreas altas da Região Serrana a mínima pode ser de 7 °C e máxima não passa de 26 °C.