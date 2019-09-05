Previsão de frente fria e ressaca a partir desta quinta no ES

Previsão de chuva e vento moderado na Grande Vitória nesta quinta-feira Crédito: Ricardo Medeiros

passagem de uma frente fria muda as condições do tempo no Espírito Santo nesta quinta-feira (05). Segundo o Incaper, as nuvens aumentam e a temperatura diminui com previsão de chuva em alguns momentos nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e trechos do Nordeste.

Nas demais áreas a quantidade de nuvens varia ao longo do dia, mas ainda não há previsão de chuva. O vento segue moderado por todo o litoral capixaba.

RESSACA

O órgão explica que a adversidade é por conta da intensificação do sistema, que deve provocar ventos fortes e ondas em várias regiões do Brasil. A Marinha pede que os navegantes consultem essas informações antes de se fazerem ao mar, e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio. Também há previsão para a ocorrência de ressaca.

VEJA ABAIXO A PREVISÃO POR REGIÃO

Na Grande Vitória, aumento de nuvens e chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C. Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Sul, aumento de nuvens e chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Serrana, aumento de nuvens e chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens ao longo do dia, sem chuva. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens ao longo do dia, sem chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens ao longo do dia, com chuva no sul da região. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.