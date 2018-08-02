Previsão de chuva até o final de semana no Espírito Santo

Previsão para o final de semana é de pancadas de chuva de fraca a moderara intensidade a qualquer momento Crédito: Ricardo Medeiros

O tempo chuvoso deve permanecer pelo menos até este sábado (4) no Estado, informa o meteorologista Hugo Ramos, do Incaper, em entrevista à Rádio CBN. Uma frente fria que está sobre o oceano, somada a ventos sul, trouxeram umidade para o Espírito Santo.

O meteorologista afirma que a previsão para o final de semana é de pancadas de chuva de fraca a moderara intensidade a qualquer momento. A temperatura na Capital deve ficar entre 19°C e 26°C.

No domingo (5), a probabilidade de pancadas de chuva por todo Estado permanece, mas o sol aparece e a temperatura deve aumentar.

AGOSTO





O meteorologista completa que agosto é o período em que as temperaturas não chegam a ficar tão baixas quando junho e julho, mas até o final do mês algumas frentes frias ainda devem chegar ao ES.

"A sensação de frio é maior por causa da nebulosidade e os ventos sul, mas as temperaturas normalmente caem nesse período de inverno, quando os dias ficam com tempo aberto, mas as madrugadas esfriam", acrescentou.



