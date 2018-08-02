Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Clima

Previsão de chuva até o final de semana no Espírito Santo

Meteorologista afirma que o tempo deve permanecer nublado e pancadas de chuva podem acontecer a qualquer momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 15:10

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 15:10

Previsão para o final de semana é de pancadas de chuva de fraca a moderara intensidade a qualquer momento Crédito: Ricardo Medeiros
O tempo chuvoso deve permanecer pelo menos até este sábado (4) no Estado, informa o meteorologista Hugo Ramos, do Incaper, em entrevista à Rádio CBN. Uma frente fria que está sobre o oceano, somada a ventos sul, trouxeram umidade para o Espírito Santo.
 O meteorologista afirma que a previsão para o final de semana é de pancadas de chuva de fraca a moderara intensidade a qualquer momento. A temperatura na Capital deve ficar entre 19°C e 26°C.
No domingo (5), a probabilidade de pancadas de chuva por todo Estado permanece, mas o sol aparece e a temperatura deve aumentar.
AGOSTO 
 
O meteorologista completa que agosto é o período em que as temperaturas não chegam a ficar tão baixas quando junho e julho, mas até o final do mês algumas frentes frias ainda devem chegar ao ES.
"A sensação de frio é maior por causa da nebulosidade e os ventos sul, mas as temperaturas normalmente caem nesse período de inverno, quando os dias ficam com tempo aberto, mas as madrugadas esfriam", acrescentou.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso
Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados