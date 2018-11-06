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Acidente com carreta

Prestes a ser pai, motociclista morre atropelado em Vila Velha

O acidente aconteceu por volta de 19h30 na Estrada de Capuaba, no quilômetro 13,2 da BR 447, em Vila Velha

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 14:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 14:14
O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (5) na Avenida Capuaba, em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um motociclista identificado como Mário Henrique de Oliveira Garanhunis, de 30 anos, morreu atropelado por um caminhão na noite desta segunda-feira (5). O acidente aconteceu por volta de 19h30 na Estrada de Capuaba, no quilômetro 13,2 da BR 447, em Vila Velha.
O irmão da vítima, Gustavo Garanhunis, contou que Mário tinha saído para trabalhar quando sofreu o acidente e morreu no local. O motociclista deixou a esposa, que está grávida do primeiro filho do casal.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do caminhão que atropelou Mário fugiu do local.
Segundo Gustavo, o velório irá acontecer na Igreja Marata, no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. Os familiares aguardam pela liberação do corpo para definirem o horário. Em uma rede social, Gustavo postou diversas fotos e prestou homenagem ao irmão. Nos comentários da publicação, muitas pessoas enviaram mensagens de apoio para a família.

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