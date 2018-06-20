Prefeituras sobre trânsito na Terceira Ponte: 'Ainda é cedo avaliar'

Congestionamento na Terceira Ponte mesmo sem pedágio Crédito: Fernando Madeira

O governo do Estado e as prefeituras de Vitória e Vila Velha consideram que ainda é cedo para fazer uma avaliação sobre os impactos no trânsito após a suspensão do pedágio na Terceira Ponte, no acesso pela Capital. A medida passou a valer no domingo mas, nos dois primeiros dias úteis, o fluxo de veículos permanecia intenso.

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) informou, por nota, que o Comitê de Acompanhamento e Avaliação das Ações de Mobilidade, formado por integrantes da Agência, da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop), da Rodosol e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, mais as guardas municipais, estão realizando em conjunto o monitoramento para aprimoramentos operacionais. "No entanto, a Arsp esclarece que é necessário um período maior para avaliação, já que há uma série de variáveis que influenciam no comportamento do tráfego". finaliza a nota.

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O secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura de Vitória, Tyago Hoffmann, também prefere aguardar um período maior para análise da mudança na Terceira Ponte. "Ainda não notamos diferença significativa, mas nossa primeira impressão é de cautela. Aguardar mais alguns dias para ver como o trânsito vai se comportar."

Hoffmann ressalta que o município apoia toda a iniciativa que tem como objetivo melhorar a mobilidade, porém a prefeitura não teve acesso ao estudo que aponta uma perspectiva de melhoria com a suspensão do pedágio no acesso à ponte por Vitória. "Mas nossa equipe está em campo para fazer a avaliação e colocar todos os dados que deverão consolidar nosso entendimento", afirma o secretário, acrescentando que a equipe está atuando no período das 17 às 20h, com fotos, filmagens e contagem de veículos para, depois, fazer comparativos com dados estatísticos de períodos anteriores.

Em Vila Velha, o inspetor da Guarda Municipal Valter Siqueira disse que a equipe também faz o monitoramento e ainda não foi observado impacto no trânsito da cidade.

AGENTES

Na noite desta terça-feira (19), internautas se queixaram da falta de agentes de trânsito em Vitória, nos acessos à Terceira Ponte. A Secretaria de Segurança Urbana (Semsu) informou, por nota, que os agentes da Guarda Municipal realizam orientação nas Ruas Duckla de Aguiar e Clóvis Machado, no entorno da Praça Cristóvão Jacques e Avenida Nossa Senhora da Penha. Informou ainda que "esse já é um trabalho contínuo dos agentes que atuam na organização do trânsito, dando maior fluidez nos horários de pico."

Posicionamento semelhante do inspetor Siqueira, de Vila Velha: "Agentes mantêm o trabalho nas vias de acesso à ponte, em horários de pico".