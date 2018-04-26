Prefeituras negam falta de vacinas contra gripe em postos de saúde

Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo | GZ

No terceiro dia da campanha de vacinação contra a gripe, prefeituras da Grande Vitória negam que doses da vacina estejam em falta nas unidades básicas de saúde. O Gazeta Online noticiou na última terça-feira (24) que, em Vitória, moradores tentaram se imunizar mas não conseguiram pois já no segundo dia, não tinha doses disponíveis. A campanha de vacinação, que começou na última segunda-feira (23) acontece até o dia 1º de junho. Em 12 de maio acontece o Dia D de vacinação.

Ao fazer um balanço desses três dias de campanha, a secretária de saúde de Vitória, Cátia Lisboa, garantiu que a Capital recebeu, por enquanto, 25 mil doses e que há vacinas disponíveis em 28 unidades de Vitória. "Nós estamos fazendo monitoramento da vacinação nas unidades e o remanejamento de vacinas, quando necessário", explica a secretária.

Ainda de acordo com Cátia, nos três dias de campanha 6 mil moradores de Vitória foram vacinados e outros 22.905 fizeram agendamento online. Vale lembrar que, na Capital, o morador só será vacinado se fizer a marcação pela internet.

Em Vila Velha, a quarta-feira começou com filas nos postos de saúde. Apesar da quantidade de pessoas, o serviço aconteceu sem problemas. Por lá, segundo a prefeitura, foram aplicadas 6.527 doses nos dois primeiros dias. A prefeitura garantiu ainda que a população pode procurar os postos de saúde porque todos estão equipados com doses da vacina.

O município de Cariacica recebeu 20% da quantidade de vacinas destinadas à cidade, isso significa 19.770 doses. A reposição é feita gradativamente e, de acordo com a prefeitura, há vacinas disponíveis para todos os moradores que se encaixam no público alvo (Idosos com 60 anos ou mais, crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, mulheres de resguardo, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, trabalhadores da Saúde, professores).