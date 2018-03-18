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Doações

Prefeituras, igreja e moradores se juntam para ajudar Rio Novo do Sul

Os donativos estão sendo dados às pessoas que buscam ajuda

Publicado em 18 de Março de 2018 às 20:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2018 às 20:40
A pastoral da juventude está recebendo donativos no salão paroquial Crédito: Reprodução / Pastoral da Juventude de Rio Novo do Sul
A chuva que assola Rio Novo do Sul desde o sábado (17) já soma estragos. A cidade tem famílias prejudicadas pelas enchentes, que buscam ajuda para conseguirem alimentos e até água. Prefeituras e comunidade da região Sul do Espírito Santo se juntam e estão fazendo campanhas de arrecadação de doações. 
A Pastoral da Juventude de Rio Novo do Sul se reuniu no salão paroquial ao lado da igreja matriz Santo Antônio de Pádua. O coordenador Tiago Oliveira diz que a campanha deve continuar durante a semana. Estamos recebendo água, alimentos não perecíveis, colchões e roupas de cama. Estamos distribuindo para as famílias que procuram ajuda e também estamos indo até os locais mais afetados e entregando para as famílias. As doações serão arrecadadas neste domingo até 21h e nesta segunda de 8h às 19h.
Prefeituras da região também enviaram ajuda com máquinas e caminhões para fazer a limpeza e arrecadação de donativos. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disponibilizou caminhões caçambas e baú, caminhões pipa, pás carregadeiras, além de servidores. As doações podem ser entregues no Pavilhão da Ilha da Luz e informações estão disponíveis por meio do (28) 3155-5410.
Equipes da Defesa Civil da Grande Vitória, Marataízes, Itapemirim e Atílio Vivácqua também estão apoiando com maquinários e doações.
O prefeito de Rio Novo do Sul, Thiago Fiório, explica que esta ajuda esta sendo muito importante. Estamos recebendo muita ajuda, muita água, suprimentos, colchões. As cidades vizinhas e o Estado estão mobilizados neste momento de muita dificuldade. As doações estão sendo encaminhadas para o CRAS, onde tem voluntários fazendo a btriagem e a distrinuição para as famílias, finalizou.
A prefeitura ainda faz o balanço para saber quantas famílias foram prejudicadas.
A pastoral da juventude está recebendo donativos no salão paroquial Crédito: Reprodução / Pastoral da Juventude de Rio Novo do Sul

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