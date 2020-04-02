Vitória foi um dos municípios que prorrogou o prazo para pagamento do IPTU Crédito: Reprodução | Prefeitura de Vitória

Your browser does not support the audio element. Prefeituras da Grande Vitória prorrogam data para pagamento do IPTU

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha prorrogou para junho o pagamento da cota única, com 8% de desconto, e da primeira parcela do IPTU. Pelo novo cronograma de vencimentos, a primeira parcela ficou para o dia 10 de junho, seguida de outras seis parcelas até novembro.

"A prefeitura também suspendeu, por 90 dias, diversas medidas de cobrança administrativa, como: instauração de Procedimentos Administrativos de constituição de Dívida Ativa; apresentação a protesto de Certidões de Dívida Ativa junto ao respectivo Cartório; início de procedimentos de exclusão de contribuintes de parcelamentos administrados pela Secretaria de Finanças e Procuradoria-Geral do Município por inadimplência de parcelamento", informou a administração municipal, em nota.

CARIACICA

Em Cariacica , a data para pagamento de cota única (com 10% de desconto), ou da primeira parcela, passou de 10 de abril para 10 de maio. Já o prazo para o pedido de isenção do imposto por idosos fica prorrogado até o dia 10 de junho.

"Os atendimentos da Secretaria Municipal de Finanças (Semfi), conforme Decreto Municipal 058/2020, não serão mais presenciais durante a pandemia do coronavírus. No entanto, continuarão ativos em formato on-line. A medida é para prevenção do avanço da doença na cidade ao evitar a circulação e aglomeração das pessoas na sede da Prefeitura, em Alto Lage. O contribuinte pode acessar tudo relacionado à emissão de boletos, certidões, IPTU, ISSQN, Simples Nacional ou requerimentos variados clicando no portal 'Serviço ao Contribuinte', no portal da Prefeitura de Cariacica", diz a nota da prefeitura.

VIANA

Prefeitura de Viana reprogramou os vencimentos do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS) e demais taxas e Alvarás por mais 60 dias. Todos os tributos que venceriam em abril, passa a vencer em junho.

"A entrega do carnê impresso do IPTU também foi adiada para evitar circulação de pessoas, reduzindo assim os riscos de contaminação pelo vírus. Contudo, os que já quiserem ter o carnê, podem acessar o banner na parte superior do portal de notícias da Prefeitura. O atendimento presencial na Prefeitura de Viana está suspenso, mas, a Secretaria de Finanças está de plantão para tirar todas as dúvidas pelos telefones 27 99309-6575 ou 99867-0464", informou o município, em nota.

VITÓRIA

Prefeitura de Vitória alterou as datas de vencimento da segunda, terceira e quarta cotas do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Com a mudança, para quem dividiu o pagamento do imposto em 10 vezes, a segunda cota vencerá no dia 14 de outubro. A terceira parcela do tributo tem agora vencimento marcado para 13 de novembro. Em 14 de dezembro, vence a quarta cota.

SERRA

Já na Serra , a prefeitura informou que os moradores da Serra durante a crise da pandemia do novo coronavírus, a prefeitura alterou os prazos de pagamento do IPTU, prorrogando a cota única e a primeira parcela, que venceriam no próximo dia 15 de abril, para 15 de junho.

O contribuinte que pagar em cota única terá um desconto de 10% sobre o valor do IPTU e Taxas de Serviços Públicos. O pagamento, sem o desconto, poderá ser parcelado em até seis vezes, de acordo com o seguinte calendário: a segunda parcela vence em 15 de julho; a terceira, em 17 de agosto; a quarta deve ser paga em 15 de setembro; a quinta, em 15 de outubro; e a sexta e última em 16 de novembro. Não haverá cobrança de multas nem juros.

Os contribuintes que já receberam os carnês serão orientados nos próximos dias a como proceder para realizar o pagamento com as novas datas.

GUARAPARI

Nesta segunda-feira (06), a Prefeitura de Guarapari publicou o Decreto 229/2020, com medidas que buscam amenizar os impactos econômicos da pandemia de coronavírus. Neste decreto, o município prorroga o prazo de pagamentos de tributos como o Imposto Predial eTerritorial Urbano (IPTU) e o Imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN)

As parcelas do IPTU, com convencimento no final dos meses de abril, maio, junho, julho e agosto passam a ter os seguintes prazos:

De 30 de abril passa para 31 de julho; de 31 de maio vai para 31 de agosto; de 30 de junho estende para 30 de setembro; de 30 de julho vai para 31 de outubro; e a de 31 de agosto poderá ser paga até 30 de novembro.