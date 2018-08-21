Prefeitura vai apagar recados de criminosos em muros de Vila Velha

, de 22 anos, a Prefeitura devai apagar os recados de criminosos em muros do bairro. É o que garante o secretário de Defesa Civil e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich Júnior. A limpeza dos locais deve acontecer na manhã de terça-feira (21).

De acordo com o secretário, avai fazer uma ronda pelo bairro para identificar as pichações. "Tudo que a PM indicar pra gente, a gente vai fazer", disse à reportagem do

, local onde a jovem foi morta, e constatou que muros têm palavras de ordem pichadas. As mensagens dizem: "Tire o capacete, abaixe o farol e o vidro do carro".

Thaís foi morta enquanto buscava um bolo de aniversário para celebrar a vida da mãe e da irmã. Ela estava em um carro, acompanhada da família, quando o veículo foi abordado por bandidos. Pelo menos dois tiros foram disparados. Um acertou a jovem, que chegou a ser levada ao Hospital Santa Mônica, mas não resistiu. O outro tiro atingiu de raspão a avó da jovem.