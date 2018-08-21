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Morada da Barra

Prefeitura vai apagar recados de criminosos em muros de Vila Velha

A limpeza dos locais deve acontecer na manhã de terça-feira (21). A Polícia Militar irá fazer uma ronda para identificar as pichações no bairro Morada da Barra, local onde a jovem Thaís de Oliveira Rodrigues foi morta no último sábado (18)

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 01:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 01:18
Muros pichados em Morada da Barra, Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Após a morte da jovem Thaís Oliveira Rodrigues, de 22 anos, a Prefeitura de Vila Velha vai apagar os recados de criminosos em muros do bairro Morada da Barra. É o que garante o secretário de Defesa Civil e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich Júnior. A limpeza dos locais deve acontecer na manhã de terça-feira (21). 
De acordo com o secretário, a Polícia Militar vai fazer uma ronda pelo bairro para identificar as pichações. "Tudo que a PM indicar pra gente, a gente vai fazer", disse à reportagem do Gazeta Online
No último domingo (19),
a equipe da TV Gazeta foi à Avenida Brasil
, local onde a jovem foi morta, e constatou que muros têm palavras de ordem pichadas. As mensagens dizem: "Tire o capacete, abaixe o farol e o vidro do carro".
Thaís foi morta enquanto buscava um bolo de aniversário para celebrar a vida da mãe e da irmã. Ela estava em um carro, acompanhada da família, quando o veículo foi abordado por bandidos. Pelo menos dois tiros foram disparados. Um acertou a jovem, que chegou a ser levada ao Hospital Santa Mônica, mas não resistiu. O outro tiro atingiu de raspão a avó da jovem. 
 

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