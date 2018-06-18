Prefeitura recorre contra demolição de quiosques em Itaparica

Quiosques na orla de Itaparica, em Vila Velha: MPF diz que construções foram feitas sem saneamento e sem licença ambiental Crédito: Vitor Jubini

Segundo a decisão original, os quiosqueiros teriam que deixar os locais até o final de julho. A prefeitura de Vila Velha entrou com um recurso na Justiça Federal para tentar impedir a demolição dos quiosques da praia de Itaparica, determinada em 18 de maio. Uma nova decisão deve sair ainda nesta semana.

Segundo a procuradoria do município, ainda tramita no Superior Tribunal de Justiça um recurso de 2013 e, portanto, a sentença ainda não poderia ser executada. A prefeitura argumenta ainda que muitos dos problemas denunciados pelo Ministério Público Federal no início do processo, há mais de 10 anos, já foram sanados.

Na época, foi denunciado que os quiosques não tinha esgotamento sanitário, que não tinham autorização da SPU para funcionar, mas essas questões já foram sanadas. Hoje está regularizado, explicou o Procurador Geral de Vila Velha, José de Ribamar Lima Bezerra.

Ainda segundo Ribamar, quando o processo começou, havia 153 quiosques na praia, hoje há 46. A realidade não é mais a mesma, diz. Pedimos na manifestação a suspensão do cumprimento da decisão. Vai haver a remoção dos quiosques, mas isso será feito à medida que as obras de reurbanização do local forem avançando, para evitar que a praia vire um deserto, afirmou o procurador.

O projeto de reurbanização da orla de Itaparica contempla a construção de 33 quiosques novos. No entanto, segundo a prefeitura, ainda será feita uma reunião com o Ministério Público Federal, a SPU e a sociedade civil para discutir os detalhes.

Há interesse do município em buscar uma solução menos grave para o conflito. Há ali mais de 500 empregados, gente que trabalha há mais de 30 anos naquele local. Tem ainda os fornecedores. Retirar os quiosques vai acarretar um reflexo negativo muito grande para a economia da cidade, para área social e também para a política, esclareceu Ribamar.

O presidente da Associação de Quiosqueiros de Itaparica, Paulo Roberto Neves, diz que os trabalhadores estão muito confiantes. Para mim é a maior área de lazer público da Grande Vitória, disse.