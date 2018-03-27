Prefeitura promete obra em toda a malha asfáltica de Vitória

Crédito: Adilson Rodrigues

A Prefeitura de Vitória vai investir R$ 78 milhões em obras de recuperação do asfalto das ruas e avenidas da capital. A anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (26) pelo secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação, Fabrício Gandini. O dinheiro faz parte de um plano de investimentos obtido pelo município com valor total de R$ 189 milhões.

O financiamento pela Caixa Econômica Federal já começou a ser pago. Da primeira das cinco parcelas de cerca de R$ 37 milhões, R$ 11 milhões serão utilizados no capeamento, recapeamento e manutenção do asfalto das ruas de Vitória.

Segundo o secretário, o dinheiro será repassado à Central de Serviços já nesta terça-feira (27) para que as obras sejam iniciadas.

OUTROS INVESTIMENTOS

O dinheiro conseguido pela prefeitura ainda será utilizado na construção de uma nova escola e a finalização das obras de outras cinco.

Haverá ainda investimentos em tecnologia para que sejam instaladas redes wi-fi em todas as unidades de saúde e escolas do município. Atualmente, Vitória conta com 230 pontos de internet gratuita e, segundo Gandini, o objetivo é chegar a 500 pontos.