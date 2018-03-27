Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
R$ 78 milhões

Prefeitura promete obra em toda a malha asfáltica de Vitória

Segundo o secretário, R$ 70 milhões serão investidos para capeamento, recapeamento e manutenção do asfalto das ruas de Vitória

Publicado em 26 de Março de 2018 às 21:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 21:09
Crédito: Adilson Rodrigues
A Prefeitura de Vitória vai investir R$ 78 milhões em obras de recuperação do asfalto das ruas e avenidas da capital. A anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (26) pelo secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação, Fabrício Gandini. O dinheiro faz parte de um plano de investimentos obtido pelo município com valor total de R$ 189 milhões.
O financiamento pela Caixa Econômica Federal já começou a ser pago. Da primeira das cinco parcelas de cerca de R$ 37 milhões, R$ 11 milhões serão utilizados no capeamento, recapeamento e manutenção do asfalto das ruas de Vitória.
Segundo o secretário, o dinheiro será repassado à Central de Serviços já nesta terça-feira (27) para que as obras sejam iniciadas.
OUTROS INVESTIMENTOS
O dinheiro conseguido pela prefeitura ainda será utilizado na construção de uma nova escola e a finalização das obras de outras cinco.
Haverá ainda investimentos em tecnologia para que sejam instaladas redes wi-fi em todas as unidades de saúde e escolas do município. Atualmente, Vitória conta com 230 pontos de internet gratuita e, segundo Gandini, o objetivo é chegar a 500 pontos.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guarda compartilhada de pets: dinâmica exige atenção com a alimentação do animal
STF se vê na mira de candidatos, e reação de ministros gera nova divisão interna
Os policiais foram até Santo André, nas imediações do Faça Fácil, onde ocorreu o duplo homicídio
Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados